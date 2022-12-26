疫情︱本港新增19398宗確診　再多47人死亡

衞生署衞生防護中心今日（26日）公布，本港新增19,398宗確診個案，當中包括865宗輸入以及18,533宗本地感染個案，另外再有多47人死亡。

衞生防護中心今日公布，截至今日凌晨12時，新增18,533宗本地新冠個案，當中包括3,607宗經核酸檢測陽性，以及14,926宗快速測試陽性的提交個案。另外還有865宗輸入個案。



衞生防護中心又表示截至今日凌晨，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案中累計發現226宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、13宗BF.7及38宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現154宗XBB、18宗XBD、1宗BA.2.75.2、12宗BF.7及185宗BQ.1.1亞系個案。

新增40院舍呈報個案

另外，院舍呈報個案中，今日新增26個安老院舍及14個殘疾人士院舍呈報個案，涉及44安老院舍院友及16個殘疾人士院舍院友，而院舍員工亦各有3人。

醫院管理局表示，至昨日（25日）有4,665名確診病人在公立醫院留醫。當中有586名新增確診病人，3,034人需要入住隔離設施，613人正接受氧氣治療，77人需要以呼吸機協助呼吸。新增呈報22名危殆及32名嚴重的確診病人，現時合共有174名危殆及192名嚴重的確診病人留醫，當中46名危殆病人正接受深切治療。過去一日有373確診病人康復，293名病人出院。另外，新增呈報47名確診病人在公立醫院離世。

醫管局又表示，現時急症醫院內科病床整體住用率約為112%。而過去一星期有928名來自安老院舍的確診病人入院，較過去兩個星期分別653人和553人持續上升。