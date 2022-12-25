疫情｜本港新增21255宗確診　輸入個案佔964宗　多50名患者離世

本港今日(25日)新增21,255宗新型肺炎確診個案。在新增的964宗輸入個案當中，有516宗在機場抵港檢測時呈陽性、324宗在抵港第一至三日確診、124宗在第四至七日確診。

32間院舍共63名院友確診

再多50名患者離世，第五波疫情累計11,249宗死亡個案。24男26女死者年齡介乎39至98歲，當中19人來自院舍，有4人已接種四劑新冠疫苗、28人已打三針、5人已打兩針、1人已打一針、12人沒有打針。

今日有32間院舍共錄得63宗院友和7宗員工確診；沒有學校班別獲衞生防護中心建議暫停面授課一周。

340名危殆或嚴重病人留院

在公立醫院，目前有4,483名確診者正在公立醫院留醫，當中2,925人需要入住隔離設施，583人正接受氧氣治療，79人需要以呼吸機協助呼吸。醫管局指，現合共有161名危殆及179名嚴重病人留院，當中46名危殆病人正接受深切治療。此外，急症醫院內科病床整體住用率現時約為110%。

另外，屯門醫院康復大樓一個矯形及創傷科康復病房自上周一(19日)起，有5名病人確診並有病徵，所有確診病人正接受隔離治療，情況穩定，病房已暫停接收新症及探訪安排。