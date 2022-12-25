疫情｜本港新增21255宗確診　輸入個案佔964宗　多50名患者離世

本港今日(25日)新增21,255宗新型肺炎確診個案。在新增的964宗輸入個案當中，有516宗在機場抵港檢測時呈陽性、324宗在抵港第一至三日確診、124宗在第四至七日確診。
32間院舍共63名院友確診
再多50名患者離世，第五波疫情累計11,249宗死亡個案。24男26女死者年齡介乎39至98歲，當中19人來自院舍，有4人已接種四劑新冠疫苗、28人已打三針、5人已打兩針、1人已打一針、12人沒有打針。
今日有32間院舍共錄得63宗院友和7宗員工確診；沒有學校班別獲衞生防護中心建議暫停面授課一周。
340名危殆或嚴重病人留院
在公立醫院，目前有4,483名確診者正在公立醫院留醫，當中2,925人需要入住隔離設施，583人正接受氧氣治療，79人需要以呼吸機協助呼吸。醫管局指，現合共有161名危殆及179名嚴重病人留院，當中46名危殆病人正接受深切治療。此外，急症醫院內科病床整體住用率現時約為110%。
另外，屯門醫院康復大樓一個矯形及創傷科康復病房自上周一(19日)起，有5名病人確診並有病徵，所有確診病人正接受隔離治療，情況穩定，病房已暫停接收新症及探訪安排。
呈報陽性個案的安老院舍
- 松柏國際(香港)協會
- 敬愛護老院
- 逢源護老院有限公司
- 香港蘇浙滬同鄉會葵青良友安老院
- 嗇色園主辦可誠護理安老院
- 瑞愛護老院第一分院
- 禮賢會詩田頤養院
- 康瑞護老樂園有限公司
- 廣安老人院
- 毓逸琚
- 鈞溢(香港仔)安老院
- 港泰護老中心有限公司
- 騰達護老中心
- 順恩護老中心(建福)有限公司
- 東華三院香港西區婦女福利會護養安老院
- 豐盛護老院
- 松悅園耆欣護養院暨日間護理中心
- 安心居護老中心(旺角)有限公司
- 旺角博康護老院
呈報陽性個案的殘疾人士院舍
- 昕悅居復康會雅蘭宿舍
- 東華三院賽馬會頤養護理安老院
- 竹園樂安居復康院舍
- 基督教懷智服務處朗屏宿舍
- 香港耀能協會禾輋宿舍
- 温馨復康中心
- 坑頭扶康護理舍
- 匡智富善宿舍
- 愛樂居
- 明愛樂頌宿舍
- 香港心理衞生會廣福宿舍
- 明愛樂盛宿舍
- 聖雅各福群會復康服務翠逸居