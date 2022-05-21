疫情︱本港新增228宗確診　南區一中學同班3學生確診

衞生署衞生防護中心今日(21日)公布，本港新增228宗確診個案。其中在宏思培訓機構中，再有多4人確診。另外，港島南區的一間中學，同班的3位中一學生被證實確診。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮透露，在南區的一間男女校中，有3名男生感染。歐表示，其中2人是在周五下午的快速檢測才出現陽性。而早前同班的另一名男生，在5月16日下午回家後的快測呈陽性，在17日起未有上學。歐表示，目前未有證據3名學生在學校之外有交流，因此相信3人是在班房之內感染。

歐家榮表示，已連絡有關學校進行跟進。同班的另外30名同學，在今明兩日即使是學校假期，仍需要繼續進行快速檢測。而同校約910名學生以及138名職員過去數日檢測皆屬陰性，衞生防護中心周一會繼續跟進事件。

蘭桂芳酒店房抽氣扇樣本呈陽性

關於蘭桂芳酒店的個案，歐透露在15個環境樣本中，於3304號房的廁所內的抽氣扇樣本，驗出對病毒呈陽性後應，而在3304號房的空氣清新機樣本就呈不確定。歐表示，由於3304號房及3204號房皆出現2宗個案，同時發病日期相近，故未能確定哪一個房才是源頭，但相信是經過污水渠引致傳染。不過在12日後離開酒店的兩名患者，他們去過的11個地方都需要接受強制檢測，當中包括9間食肆及1間戲院。

宏思再多4宗個案

另外有關於上環譚仔三哥以及宏思機構的群組中，今日再多4宗的個案，當中有3個個案有去過譚仔。而至今宏思的群組已成21名學生及2名職員受到感染。在宏思方面取得的20個環境樣本當中，在班房的冷氣機氣喉驗出對病毒呈陽性反應。

在今日的228宗個案中，有16宗為輸入個案。當中5宗是在機場的檢測中發現，而另外11宗則在檢疫酒店內確診。至於病毒基因的檢測中，再發現有10宗輸入的BA.2.12.1的個案、2宗BA.4的個案以及3宗BA.2.12的個案。目前本港已發現56宗BA.2.12.1個案、11宗BA.4及10宗BA.2.12的個案。