疫情︱本港新增237宗確診 宏思群組增3人染疫(持續更新)

衞生署衞生防護中心今日(22日)公布，本港新增237宗確診個案，包括94宗經核酸檢測確診的病例，以及143宗快速檢測陽性的呈報個案。所有確診個案中，25宗屬輸入個案，當中13宗是在機場的檢測中發現，而另外10宗則在檢疫酒店內確診。

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，一名41歲從澳洲抵港男子第9日在社區檢測中心檢測不確定，其後陽性，屬復樣個案；一名新加坡男子第12日檢測陽性，Ct值是23至24，病毒量偏高，需作基因分析，未知屬於輸入個案或本地感染。患者在貝沙灣2期南岸6座居住，上周一至五在中環交易廣場2期「Torq Capital Management」工作，上周四晚上曾在貝沙灣灣畔會所做運動，前日晚上到過交易廣場2期49樓美國會中環會所消遣。患者到過的地方會被納入強制檢測。