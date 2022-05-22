疫情︱本港新增237宗確診 宏思群組增3人染疫(持續更新)

衞生署衞生防護中心今日(22日)公布，本港新增237宗確診個案，包括94宗經核酸檢測確診的病例，以及143宗快速檢測陽性的呈報個案。所有確診個案中，25宗屬輸入個案，當中13宗是在機場的檢測中發現，而另外10宗則在檢疫酒店內確診。
衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，一名41歲從澳洲抵港男子第9日在社區檢測中心檢測不確定，其後陽性，屬復樣個案；一名新加坡男子第12日檢測陽性，Ct值是23至24，病毒量偏高，需作基因分析，未知屬於輸入個案或本地感染。患者在貝沙灣2期南岸6座居住，上周一至五在中環交易廣場2期「Torq Capital Management」工作，上周四晚上曾在貝沙灣灣畔會所做運動，前日晚上到過交易廣場2期49樓美國會中環會所消遣。患者到過的地方會被納入強制檢測。
一家三口訪太古城麥當勞後染疫
關於蘭桂芳酒店的個案，一名早前感染Omicron BA.2.12.1的64歲女患者曾於5月13日10點54至56分到訪太古城中心三期麥當勞，當局調查後發現同一時段有一家三口到訪後染疫，3人於5月18日發病及快測，居於康景花園C座，患者分別為41歲女士、8歲及9歲男童，兩名男童是透過上學前快測得悉染疫情，未知這3個案是否與蘭桂芳酒店女患者有關聯。至於上環譚仔三哥以及宏思機構的群組中，再有多3人確診，包括2名學生和1名46歲男職員，累計22名學生及2名職員染疫，其中1名學員曾光顧上環的「譚仔三哥米線」。
再多8間指定診所暫停服務
本港沒有新增死亡個案，醫院管理局總行政經理劉家獻表示，考慮到疫情發展和對普通科門診服務的需求，除了早前停運的8間指定診所，明日再多8間指定診所停止運作，經消毒後將在周二恢復普通科門診服務，坊間將維持7間指定診所服務有需要市民。
初步評估港猴痘風險低
歐家榮表示，有密切注視歐洲疑似出現的爆發，據WHO上周公布資料所見，初步評估對香港風險低，而根據WHO公佈，最先出現是英國，5月初就有輸入個案，之後陸續增至約20個案，全球就有超過80宗個案；部份調查發現，涉逾10國家受影響，主要集中在歐洲，據初步資料顯示，今次爆發主要影響年輕男士，有部—份是男男性接觸者，病徵在生殖器官有破損，WHO懷疑或因性接觸傳播，當局會密切注視情況。他表示，現時香港已有港口衛生措施，如有病徵便要入院，中心有能力檢斷到個案。