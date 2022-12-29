疫情｜本港新增24895宗確診　輸入個案佔1306宗　多62名患者離世

本港今日(29日)新增24,895宗新型肺炎確診個案，包括1,306宗輸入個案。再多62名患者離世，第五波疫情累計11,470宗死亡個案。今日有41間院舍共錄得66宗院友和15宗員工確診，沒有學校有班級要停課一周。變異病毒株方面，衞生署公共衞生化驗服務處在本地個案中，發現多一宗BQ.1.1和6宗XBB亞系個案。

衞生防護中心檢疫設施停止安排市民入住

政府今日起不再強制入境人士在機場檢測，衞生防護中心在機場的臨時樣本採集中心即日起停止運作，由中心管理的九龍維景酒店檢疫設施亦停止安排市民入住。中心網站顯示，截至昨日(28日)中午12時，九龍維景酒店共有3人正入住2個單位，另有448個可用單位。

衞生防護中心又指，將繼續密切監察新冠病毒變異及疫情發展，包括監測各區污水樣本檢測數據、抽樣收集快測陽性個案和公立醫院住院個案樣本作基因測試，以及按世界衞生組織建議，持續監察本地及輸入個案有否出現「須關注的變種病毒株」。中心並提醒確診者，如病徵輕微，可向私家醫生求醫，衞生署發出的隔離令已訂明確診者可以因求診，使用點對點交通離開隔離地方，其間必須全程戴上貼面的外科口罩、KN95、KF94口罩或N95口罩等呼吸器。

369名危殆或嚴重病人留院

在公立醫院，目前有5,195名確診者正在公立醫院留醫，當中3,213人需要入住隔離設施，727人正接受氧氣治療，88人需要以呼吸機協助呼吸。醫管局指，現合共有199名危殆及170名嚴重病人留院，當中50名危殆病人正接受深切治療。此外，急症醫院內科病床整體住用率現時約為119%。

醫管局分析過去一周的初步數據，離世患者當中約48%因其他疾病離世、約52%較大可能與新型肺炎有關。另外，經急症室入院的確診病人當中，約27%因其他醫療原因入院。