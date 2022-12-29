疫情｜本港新增24895宗確診　輸入個案佔1306宗　多62名患者離世

本港今日(29日)新增24,895宗新型肺炎確診個案，包括1,306宗輸入個案。再多62名患者離世，第五波疫情累計11,470宗死亡個案。今日有41間院舍共錄得66宗院友和15宗員工確診，沒有學校有班級要停課一周。變異病毒株方面，衞生署公共衞生化驗服務處在本地個案中，發現多一宗BQ.1.1和6宗XBB亞系個案。
衞生防護中心檢疫設施停止安排市民入住
政府今日起不再強制入境人士在機場檢測，衞生防護中心在機場的臨時樣本採集中心即日起停止運作，由中心管理的九龍維景酒店檢疫設施亦停止安排市民入住。中心網站顯示，截至昨日(28日)中午12時，九龍維景酒店共有3人正入住2個單位，另有448個可用單位。
衞生防護中心又指，將繼續密切監察新冠病毒變異及疫情發展，包括監測各區污水樣本檢測數據、抽樣收集快測陽性個案和公立醫院住院個案樣本作基因測試，以及按世界衞生組織建議，持續監察本地及輸入個案有否出現「須關注的變種病毒株」。中心並提醒確診者，如病徵輕微，可向私家醫生求醫，衞生署發出的隔離令已訂明確診者可以因求診，使用點對點交通離開隔離地方，其間必須全程戴上貼面的外科口罩、KN95、KF94口罩或N95口罩等呼吸器。
369名危殆或嚴重病人留院
在公立醫院，目前有5,195名確診者正在公立醫院留醫，當中3,213人需要入住隔離設施，727人正接受氧氣治療，88人需要以呼吸機協助呼吸。醫管局指，現合共有199名危殆及170名嚴重病人留院，當中50名危殆病人正接受深切治療。此外，急症醫院內科病床整體住用率現時約為119%。
醫管局分析過去一周的初步數據，離世患者當中約48%因其他疾病離世、約52%較大可能與新型肺炎有關。另外，經急症室入院的確診病人當中，約27%因其他醫療原因入院。
呈報陽性個案的安老院舍
- 知年護理院
- 香港聖公會保羅長者之家
- 崇恩老人院分院
- 基德護理安老院有限公司
- 香港中國婦女會黃陳淑英紀念護理安老院
- 曉光護老中心有限公司
- 博愛醫院楊晉培護理安老院
- 康達老人中心(分院)
- 順景護理中心
- 福安老人院
- 仁濟醫院李陳玉嬋安老院
- 九龍主恩堂敬老之家有限公司
- 溫浩根護理安老院
- 耆康會馮堯敬夫人護理安老院
- 健群護老院有限公司
- 愛德(葵涌)安老院有限公司
- 明愛恩翠苑
- 保良局壬午年耆樂居
- 明恩護老院
- 萬年護老院
- 香港房屋協會－樂頤居安頤閣
- 寶力護老院
- 新松齡護老中心
- 雅園
- 康璟護老院(九龍灣)有限公司
- 香港基督教循道衛理聯合教會循道衛理楊震社會服務處深水埗護養院暨日間護理服務
- 紫雲間雋逸護養院暨長者日間護理單位
- 明愛賽馬會恩暉苑
- 廣福護老院(土瓜灣)有限公司
- 博愛醫院屯門護養院
- 仁濟護養院
呈報陽性個案的殘疾人士院舍
- 展亮技能發展中心(屯門)—宿舍部
- 扶康會興華成人訓練中心
- 基督教家庭服務中心翠林宿舍
- 香港耀能協會愛睿宿舍
- 扶康會悅群之家
- 扶康會清蘭之家
- 扶康會柔莊之家
- 鄰舍輔導會怡康居
- 新生精神康復會思悅園
- 基督教家庭服務中心誠愛兒童之家及誠謙兒童之家