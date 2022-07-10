疫情︱本港新增2992宗確診 多兩名患者離世

衛生署衛生防護中心傳染病處主任張竹君今日公布，本地新增2,773宗個案，當中包括1,194宗的核酸檢測陽性個案，以及1,579宗快速檢測的核實個案。另外當中包括219宗輸入個案，其中115宗在機場檢測發現，83宗在檢疫酒店找出，21宗則是離開酒店後才確診。輸入個案當中，來自英國的佔58宗、美國佔22宗、印度佔21宗、新加坡16宗、泰國13宗。

本港新增46宗BA.2.12.1懷疑個案，有34宗源頭不明、9宗懷疑BA.4或BA.5個案，其中3宗源頭不明，分別居寶馬山恆景園、銅鑼灣高士威道24-36號灣景樓、屯門新屯門中心6座、

匡智愛東宿舍4人確診

院舍方面，筲箕灣匡智愛東宿舍有3院友及1員工確診，其他18名院友須檢疫。特殊學校大埔匡智松嶺第三校，有學生家人確診後感染，同班有4名學生，須停課一周。

醫院管理局總行政經理關慧敏表示，昨多兩宗死亡個案，涉及一名已打三針的70歲老翁和一名沒有接種新冠疫苗的85歲老婦，他們同為安老院舍院友及有長期病患。



至於博愛醫院田家炳護養院昨日公佈的確診病房，並無新增個案，但其他兩個病房有3名員工確診，中心會調查與早前個案有無關聯，會為所有病人做檢測。