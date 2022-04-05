疫情｜本港新增3254宗確診 籲假期勿鬆懈

第五波疫情持續，本港今日(5日)新增16宗新型冠狀病毒陽性檢測個案，包括1,658宗核酸檢測陽性，當中16宗是輸入個案；另外1,596宗為快速測試陽性呈報個案。
16宗輸入個案中，14宗在機場採樣檢測找到，2宗是在檢疫酒店發現。此外，卡塔爾航空從多哈來港的QR818，以及國泰航空從曼徹斯特來港的CX216航班，由於有3名或以上的乘客確診，明日(6日)起至12日禁止著陸本港。
多87名患者離世 死亡率升至0.7%
另外，再多87名患者死亡，包括81名昨日離世的患者，以及6宗滯後呈報個案，年齡介乎59至100歲，病死率升至0.7%。醫管局總行政經理劉家獻指，有3名昨日離世的患者相對年輕，其中一名60歲死者本身有晚期腎衰竭和糖尿病，癌細胞已擴散至淋巴；另外兩人均為63歲，其中一人有癌症，另一人是安老院友，有貧血、高血壓及晚期腎衰竭等。
劉家獻表示，政府正與私家醫生聯繫，安排私家診所向確診者處方新冠口服藥，並會更新電子健康紀錄平台，了解和追蹤獲處方藥物的病人情況；而衛生署將去信私家醫生，通知有關送藥安排等。
今日清明節假期，不少人家庭出遊，市面人流明顯增多，衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，確診數字徘徊約3千宗仍是較高水平，代表社區仍有許多傳播鏈，切勿鬆懈，呼籲市民在假期，包括下周的復活節謹守社交距離措施，時刻佩戴口罩，若出現病徵盡早做檢測，並鼓勵市民在本周五至日，連續3天自行進行快速測試，讓當局盡快找出隱形傳播鏈。
設「朝9晚9」情緒輔導熱線
歐家榮又表示，理解市民或社會人士抗疫期間面對很大壓力，特別是有家人染疫甚至離世的人士，衛生署已設立「疫時哀傷情緒支援熱線」，有精神健康或情緒困擾的市民，可於本月底前，每日「朝9晚9」致電9814 1325，將會有衛生署臨床心理學家提供輔導。