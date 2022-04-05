疫情｜本港新增3254宗確診 籲假期勿鬆懈

第五波疫情持續，本港今日(5日)新增16宗新型冠狀病毒陽性檢測個案，包括1,658宗核酸檢測陽性，當中16宗是輸入個案；另外1,596宗為快速測試陽性呈報個案。 16宗輸入個案中，14宗在機場採樣檢測找到，2宗是在檢疫酒店發現。此外，卡塔爾航空從多哈來港的QR818，以及國泰航空從曼徹斯特來港的CX216航班，由於有3名或以上的乘客確診，明日(6日)起至12日禁止著陸本港。

多87名患者離世 死亡率升至0.7%

另外，再多87名患者死亡，包括81名昨日離世的患者，以及6宗滯後呈報個案，年齡介乎59至100歲，病死率升至0.7%。醫管局總行政經理劉家獻指，有3名昨日離世的患者相對年輕，其中一名60歲死者本身有晚期腎衰竭和糖尿病，癌細胞已擴散至淋巴；另外兩人均為63歲，其中一人有癌症，另一人是安老院友，有貧血、高血壓及晚期腎衰竭等。

劉家獻表示，政府正與私家醫生聯繫，安排私家診所向確診者處方新冠口服藥，並會更新電子健康紀錄平台，了解和追蹤獲處方藥物的病人情況；而衛生署將去信私家醫生，通知有關送藥安排等。