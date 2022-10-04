疫情｜本港新增3286宗確診　多8名患者離世

本港今日(4日)新增3,286宗新型肺炎確診個案，確診數字連續第五日回落。在新增的272宗輸入個案當中，有170宗在機場抵港檢測時呈陽性、42宗在抵港第一至三日確診、60宗在第四至七日確診。

3間安老院舍錄得個案

安老院舍北角百福老人院、曉光(大角咀)護老中心及保良局天恩護老院暨耆昌長者日間護理中心，今日共錄得4宗院友個案，共31名院友被列為密切接觸者而要檢疫；今日有9間學校的個別班級獲衞生防護中心建議暫停面授課一周。

變異病毒株方面，衞生署公共衞生化驗服務處在上月25日至本月1日化驗的樣本中，Omicron BA.4或BA.5以及BA.2.12.1的個案或懷疑個案的7天移動平均比例，分別為90.3%和3.1%。

8名死者3人來自院舍

在公立醫院，醫院管理局公布過去一日多8名確診者離世，第五波疫情累計9,971宗死亡個案。2男6女死者年齡介乎66至96歲、3人來自院舍。離世個案當中，有兩人已接種三劑新冠疫苗、1人已打兩針、1人已打一針，餘下4人未有接種疫苗。目前有836名確診者正入住公立醫院隔離設施留醫，包括330名病人在隔離病房、135名病人在二線隔離病房、371人入住北大嶼山醫院香港感染控制中心。醫管局指，現合共有35名危殆及24名嚴重病人，當中11名危殆病人正接受深切治療。