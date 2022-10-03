疫情｜本港新增3529宗確診 多3名患者離世

衞生署衞生防護中心公布，本港新增3,529確診個案，包括858宗核酸檢測、2,328宗快速抗原測試陽性，以及343宗輸入個案。在343宗輸入個案中，208宗為機場檢測樣本陽性、94宗為第1至3日樣本陽性、39宗為第4至7日樣本陽性，餘下2宗則為在檢疫中心期間樣本陽性；另外再多3名患者離世，分別為1男2女，年齡介乎77歲至100歲，其中1人無打針，2人打了3針。

過去一日多3名確診病人離世

另外醫管局公布，截至今日(3日)凌晨零時零分，共有1,700名確診病人留醫，當中有156名是新增確診病人，另新增呈報1名危殆病人及1名嚴重病人，現時共有34名危殆及25名嚴重病人，當中11名危殆病人正接受深切治療。另有125名病人康復，當中94名病人出院。

學校方面，509間學校呈報有確診個案，涉及767名學生及154名教職員，20間學校共有23班要停課一周；另呈報2間安老院及4間殘疾人士院舍有個案，共7名院友染疫。

2間呈報陽性個案安老院舍：

順景護理中心 (新界大埔舊墟直街22至28號順景樓地下)

順恩護老中心(新田圍) (新界沙田新田圍邨新田圍商場41-43號舖)

4間呈報陽性個案殘疾人士院舍：

匡智粉嶺綜合復康中心 (新界粉嶺靈山路23號)

保良局永隆銀行金禧宿舍 (新界西貢碧翠路33號地下(部份)及1至2樓)

香港心理衞生會顯徑宿舍 (新界沙田顯徑邨顯祐樓B翼地下及二樓)

基督教家庭服務中心尚美家舍 (九龍觀塘福塘道4號啟能綜合康復服務大樓4樓B室)

新增多於一個班別需要停課學校：