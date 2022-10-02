疫情｜本港新增3569宗確診　多6名患者離世

本港今日(2日)新增3,569宗新型肺炎確診個案，確診數字自上月下旬輕微反彈後，再次連續數日回落。在新增的215宗輸入個案當中，有137宗在機場抵港檢測時呈陽性、62宗在抵港第一至三日確診、16宗在第四至七日確診。

安老院舍順利邨松齡(利富)護老中心、荃灣紫雲間雋逸護養院暨長者日間護理單位、東涌耆樂東涌，以及殘疾院舍大角咀聖榮之家今日各錄得1宗院友個案，共8名院友被列為密切接觸者而要檢疫；今日沒有學校或個別班級獲衞生防護中心建議暫停面授課一周。

變異病毒株方面，衞生署公共衞生化驗服務處在上月23日至29日化驗的樣本中，Omicron BA.4或BA.5以及BA.2.12.1的個案或懷疑個案的7天移動平均比例，分別為89.3%和3.5%。

37名確診者危殆留醫

在公立醫院，醫院管理局公布過去一日多6名確診者離世，涉及年齡介乎60至99歲的3男3女，兩人已接種三劑新冠疫苗、兩人已打兩針、兩人沒有接種紀錄，當中沒有人來自院舍。

目前有807名確診者正入住公立醫院隔離設施留醫，包括304名病人在隔離病房、135名病人在二線隔離病房、368人入住北大嶼山醫院香港感染控制中心。醫管局指，現合共有37名危殆及28名嚴重病人，當中12名危殆病人正接受深切治療。