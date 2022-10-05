疫情｜本港新增3642宗確診 多10名患者離世

本港今日(5日)新增3,642宗新型肺炎確診個案，確診數字連續第六日回落。在新增的324宗輸入個案當中，213宗為機場檢測樣本陽性、67宗為第1至3日樣本陽性，其餘44宗則為第4至7日樣本陽性。另外，再多10名患者離世，包括4男6女，年齡介乎68歲至94歲，其中1人來自院舍；有2人無打針、7人打齊3針，餘下1人打了2針。

院舍方面，4間安老院舍共有4名院友確診，12名院友被列為密切接觸者；2間殘疾人士院舍共有3名院友確診，8名院友被列為密切接觸者。學校方面，中心接獲1147宗個案，來自644間學校，涉及977名學生及170名教職員，有16間學校共17班需要停課一周。

新增多於一個班別需停課學校：

滬江維多利亞學校

呈報陽性個案安老院舍：

耆康會東蓮覺苑護理安老院 (新界將軍澳翠林邨康林樓及安林樓4字樓)

愛德(葵涌)安老院有限公司 (新界葵涌石蔭路113至117號獅子樓1字樓及2字樓)

長春護老中心 (九龍紅磡差館里17號聚賢大廈1至2字樓)

友愛好盛護老院有限公司 (新界元朗金輝徑28號好盛洋樓1字樓)

呈報陽性個案殘疾人士院舍：

竹園樂安居復康院舍 (新界元朗丈量約份第104約地段第2369號B分段之第19分段)

香港心理衞生會敦睦軒 (九龍觀塘功樂道2號5樓)

醫管局呈報，昨日共有1,675名確診病人留醫治療，當中有182名新增確診病人。需要入住隔離設施的病人中，368名病人在隔離病房，138名病人在二線隔離病房，367名病人在北大嶼山醫院香港感染控制中心，當中合共有134名是新增確診病人。新增呈報5名危殆病人及4名嚴重病人，現時合共有36名危殆及19名嚴重病人，當中13名危殆病人正接受深切治療。另外，150名病人康復，當中113名病人出院。