疫情｜本港新增4369宗確診 輸入個案佔386宗 再多2名患者離世

本港今日(7日)新增3.983宗本地新型肺炎確診個案，另外新增386宗輸入個案，當中包括352宗核酸檢測陽性（56宗確診、288宗無症狀感染及8宗狀況待定個案）及34宗快速抗原測試陽性個案。另外，再多2名患者離世，2位都是男性，年齡分別為57歲及88歲，均不是來自院舍，2人均打了3針。

衞生防護中心時隔多日後，今日再次就新冠疫情召開記者會。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港過去兩周的每日確診宗數徘徊3,500至4,500宗之間，過去7日平均每日有3,803個案，幅度介乎3286至4,369宗，比較再之前一星期平均數4,142宗，大致上幅度差不多。當局未有發現有確診宗數有明顯上升的趨勢，亦未見到有進一步下跌，進入平台期。而在輸入個案方面，過去一星期每日平均有298宗，比再前7天的183宗，有明顯上升。當中有3%的入境旅客，在機場發現陽性，比9月的1.5%有明顯上升。

他又提到，衞生防護中心中心會監測本地及輸入性個案情況，看是否有新變異病毒株出現，採取適當防控措施。本地針對性防控措施，確診要有黃、紅碼，可有效防止或降底社會傳播，目前未見持黃碼入境旅客違規，但有少數紅碼人士離開隔離場所，有60多宗個案正調查，3宗成功定罪。被問0+3有無放寬空間，歐家榮表示，指現時採取措施，旅客核酸檢測陰性，可獲黃碼，只是頭3日醫學監察期，不能入高危處所，如食肆。他指，措施只是實施了十多日，來港人士有所上升，開心便利旅客，仍要觀察措施對輸入個案、政策等影響。



而疫情接種比率未算高，疫苗通行證下降年齡後，有無多了兒童打針，歐家榮表示，實施了只是個多星期，未打針仍有百分之20幾，暫時未有打針升幅數字。他強調打針是想保護兒童。

至於口罩令方面，衞生署榮譽顧問醫生曾浩輝強調冬天不能與口罩講再見，除新冠外仍有病毒活躍，而打針是針對性的，戴口罩研究顯示可防止呼吸道病毒傳播，在冬天時，預計在呼吸道病毒肆虐的時間，口罩非常重要。

曾浩輝又表示，要留心變異病毒株。過往2年見過不少變異病毒，而新加坡等地BA.2.75比例上升，美國有新病變異BA.4.6，新冠病毒不斷變異，當局會密切監測，如有新病毒走入香港，會評估其對疫情發展的影響。

8間院舍發現確診個案

院舍方面，6間安老院舍共有11名院友及3名員工確診，69名院友被列為密切接觸者；2間殘疾人士院舍共有2名院友確診，13名院友被列為密切接觸者。

呈報陽性個案的安老院舍：

香港中華基督教青年會天平頤康之家 (上水天平邨天明樓)

溫暖護老院 (深水埗大埔道華仁大廈)

鳳溪護理安老院－安老部 (上水天平路22號)

東華三院黃祖棠護理安老院 (何文田常盛街東華三院黃祖棠社會服務大樓)

松悅園耆逸護養院暨日間護理中心 (黃大仙慈正邨服務設施大樓)

明益護老院(1院) (上水保榮路威尼斯花園)

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：

温馨復康中心 (上水河上鄉新村)

利民會環翠之家 (柴灣環翠邨富翠樓)

學校方面，中心接獲655宗個案，來自462間學校，涉及556名學生及99名教職員，有10間學校共10班需要停課一周。

衞生署公共衞生化驗服務處於9月28日至10月4日收到為本地個案作核實化驗的樣本中，與Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系（包括懷疑個案）有關的樣本分別佔約2.2%及93.4%（七天移動平均比例）。

醫管局表示，共有1,628名確診病人留醫治療，當中有198名新增確診病人。需要入住隔離設施的病人中，362名病人在隔離病房，131名病人在二線隔離病房，369名病人在北大嶼山醫院香港感染控制中心，當中合共有141名是新增確診病人。新增呈報3名危殆病人及2名嚴重病人，現時合共有35名危殆及16名嚴重病人，當中12名危殆病人正接受深切治療。另外，237名病人康復，當中198名病人出院。

衛生署呼籲市民接種流感疫苗

有專家指，因應世界各地放寬防疫，包括取消口罩令等，今年冬天或出現較嚴重情況，出現新有免疫逃逸病毒株。而世界各地流感亦出現活躍情況，在2021年流感陽性百分比維持在低水平，但至今年有上升。當局關注到，2022年南半球冬天出現嚴重流感季，超越過去2年平均數，新西蘭在今年亦有嚴重流感季，接近歷史高位。在北半球，2022年其他地方比過去2年嚴重，包括美國、加拿大、內地南部都在3、4月時錄得高峰。歐家榮表示，因香港過往2年流感個案少，對流感抵抗力較低，或較易出現嚴重個案。當局呼籲市民接種流感疫苗，今年亦推出特別安排，供市民同時接種流感及新冠疫苗。

另外，曾浩輝亦指出，今年預計流感幅度會比以前高，鄰近國家有類似情況，亦擔心同時感染非常嚴重。對老人及慢性病可有效減重症及死亡，流感針6個月以上都可以打，安全性亦有保障。他提及，6個月至5歲小朋友，接種流感針比率可能僅約4成，小學生約6成，但成年人僅約1成，80歲以上有4成人接種。

醫管局​進一步擴展特別探訪安排

由下周四(13日)起，醫管局將進一步擴展至急症及專科醫院及病房，涵蓋38間公立醫院，醫管局會聯絡家屬講解探訪安排。60歲以下的病人，或60歲或以上已接種最少2劑新冠疫苗的病人或曾經確診新冠並完成已接種最少1劑新冠疫苗的病人，每天可獲安排一次1小時探訪，因應病房情況，同一時間可以有最多2位已登記的訪客進入病房探病。探訪期間可以換人，上限為3位已登記的訪客。

至於感染風險較高的病人，例如免疫力弱的病人，或60歲或以上未完成接種2劑新冠疫苗的病人，每星期可獲安排兩次各1小時探訪，因應病房情況，同一時間可以有最多2位已登記的訪客進入病房探訪。