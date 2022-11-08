疫情｜本港新增4649宗確診　輸入個案佔399宗　多4名患者離世

本港今日(8日)新增4,649宗新型肺炎確診個案。在新增的399宗輸入個案當中，有243宗在機場抵港檢測時呈陽性、95宗在抵港第一至三日確診、61宗在第四至七日確診。

衞生署再錄得6宗XBB亞系個案

再多4名患者離世，第五波疫情累計10,266宗死亡個案。2男2女死者年齡介乎77至98歲，當中3人來自院舍，有3人已接種三劑新冠疫苗、1人已打兩針。今日有16間院舍共錄得21宗院友和2宗員工確診，累計93名院友及1名員工需要檢疫；今日有18間學校共19個班級，獲衞生防護中心建議暫停面授課一周。

變異病毒株個案方面，衞生署今日再發現多2宗帶有XBB、2宗XBD和3宗BQ.1.1的亞系本地個案，涉及患者包括居大埔區的8歲男童、居九龍城區的10歲男童，以及一名未有接種新冠疫苗、居住地區待定的38歲女子。此外，輸入個案當中亦發現多4宗XBB亞系個案。

89名危殆或嚴重病人留院

在公立醫院，目前有972名確診者正入住隔離設施留醫，包括413名病人在隔離病房、126名病人在二線隔離病房、433人入住北大嶼山醫院香港感染控制中心。醫管局指，現合共有34名危殆及55名嚴重病人留院，當中9名危殆病人正接受深切治療。