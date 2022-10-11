疫情｜本港新增4656宗確診　輸入個案佔373宗　再多9名患者離世

本港今日(11日)新增4,656宗新型肺炎確診個案。在新增的373宗輸入個案當中，有243宗在機場抵港檢測時呈陽性、86宗在抵港第一至三日確診、42宗在第四至七日確診、2宗檢疫期間確診。

7間安老院舍和4間殘疾人士院舍共錄得12名院友和1名員工確診，累計52名院友需要檢疫：

呈報陽性個案的安老院舍

耆康會白普理護理安老院：田灣田灣街62號

樂善堂朱定昌頤養院：大埔墟運頭街8號

安嶺護老院：土瓜灣炮仗街82號港景苑1字樓及2字樓

禮賢會葵盛東護理安老院：葵涌葵盛東邨盛樂樓及盛富樓1字樓及地下B、C翼

保良局癸未年樂頤居暨耆安長者日間護理中心：深水埗富昌邨富潤樓平台(部分)及二樓

耆愛苑：上水新豐路70號1字樓至5字樓

仁濟護養院：荃灣仁濟街18號仁濟醫院綜合服務大樓四至八樓

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：

展亮技能發展中心(屯門) - 宿舍部：屯門豐安街1號

香港心理衞生會欣怡軒：觀塘功樂道2號6樓

東華三院黃祖棠宿舍：何文田常盛街39號東華三院黃祖棠社會服務大樓6至7字樓

東華三院賽馬會展誠日間活動中心暨宿舍：黃竹坑惠福道4號東華三院賽馬會復康中心A座4字樓

另外，今日有503間學校合共呈報821宗師生陽性個案，有31間學校的個別班級，獲衞生防護中心建議暫停面授課一周。新界鄉議局大埔區中學和本身有一班今起停課的火炭賽馬會體藝中學，則各有一隊籃球隊要停課。

今日死者年齡介乎66至93歲

在公立醫院，醫院管理局公布過去一日多9名確診者離世，第五波疫情累計10,024宗死亡個案。7男2女死者年齡介乎66至93歲，沒有人來自院舍，有四人已接種三劑新冠疫苗、兩人已打兩針、一人已打一針、兩人沒有打針。目前有890名確診者正入住公立醫院隔離設施留醫，包括350名病人在隔離病房、143名病人在二線隔離病房、397人入住北大嶼山醫院香港感染控制中心。醫管局指，現合共有31名危殆及27名嚴重病人，當中13名危殆病人正接受深切治療。