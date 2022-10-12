疫情｜本港新增4788宗確診　新加坡國際學校排球隊要停課　多5宗XBB亞系個案

本港今日(11日)新增4,788宗新型肺炎確診個案。在新增的368宗輸入個案當中，有207宗在機場抵港檢測時呈陽性、105宗在抵港第一至三日確診、54宗在第四至七日確診、2宗檢疫期間確診。衞生防護中心公布錄得多5宗XBB亞系個案，患者年齡介乎34至65歲，全屬無病徵個案：

50歲男子：10月4日由英國抵港，10月6日確診

52歲女子：10月6日由新加坡抵港，10月8日確診

49歲女子：10月9日由印度抵港，同日確診

34歲女子：10月9日由泰國抵港，同日確診

65歲女子：10月6日由新加坡抵港，10月8日確診

安老院舍力健敬老之家、來來護老中心(荃威)有限公司，以及殘疾人士院舍愷悅弱智人士之家有限公司，今日共錄得5名院友和1名員工確診，累計6名院友需要檢疫。另外，今日有471間學校合共呈報682宗師生陽性個案，9間學校的個別班級和黃竹坑新加坡國際學校的排球隊，需要暫停面授課一周。

今日多9宗死亡個案 介乎70至106歲

在公立醫院，醫院管理局公布過去一日多9名確診者離世，第五波疫情累計10,033宗死亡個案。5男4女死者年齡介乎70至106歲，5人來自院舍，有五人已接種三劑新冠疫苗、兩人已打兩針、一人已打一針、一人沒有打針。目前有898名確診者正入住公立醫院隔離設施留醫，包括354名病人在隔離病房、140名病人在二線隔離病房、404人入住北大嶼山醫院香港感染控制中心。醫管局指，現合共有31名危殆及23名嚴重病人，當中12名危殆病人正接受深切治療。