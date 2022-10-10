疫情｜本港新增4874宗確診　輸入個案佔396宗 多10名患者離世

本港今日(10日)新增4.478宗本地新型肺炎確診個案，當中包括1,172宗核酸檢測陽性個案（572宗確診、500宗無症狀感染及100宗狀況待定個案）以及3,306宗快速測試陽性個案。此外，新增396宗檢測陽性輸入個案，當中包括357宗核酸檢測陽性（58宗確診、273宗無症狀感染及26宗狀況待定個案）及39宗快速抗原測試陽性個案。另外，再多10名患者離世，3男7女，年齡介乎於49歲至94歲，兩人來自院舍，當中4位沒有接種疫苗紀錄，其餘分別3位打了4針、2位打了3針，以及1位打了2針。

另外，衞生防護中心一直透過基因分析，密切監察輸入個案涉及變異病毒株的情況。截至10月10日零時零分，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案當中發現一宗BA.2.75.2及一宗XBB.1亞系個案，兩宗均為無症狀感染。

681間學校共呈報1362宗確診

學校新增1,362宗陽性個案，涉1,141名學生和221名教職員，分別來自140間幼稚園或幼兒中心、269間小學、255間中學及17間特殊學校；有23間學校共25班因出現群組感染，需暫停面授課7日。

新增多於一個班別需要停課的學校

台山商會中學

東華三院馬振玉紀念中學

至於院舍則新增6宗個案，包括2間安老院舍的2名院友，4名院友列為密切接觸者；及4間殘疾人士院舍的5名院友，致35名院友列為密切接觸者。

呈報陽性個案的安老院舍：

福健護老院 (九龍深水埗北河街173至179號及元州街45號龍安大廈1字樓)

靈實司務道寧養院 (新界將軍澳靈實道19-21號)

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：