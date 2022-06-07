疫情︱本港新增489宗　蘇浙小學國際部7師生感染(不斷更新)

衞生署衞生防護中心今日(7日)起，更改有關本地確診個案的計算，其中今日新增489宗確診個案，以及再有多3名患者死亡。而蘇浙小學國際部的P5R班有2名教職員及5名學生確診，該班的31名學生需要暫時停止面授課堂。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日表示，由於在近日發現有不少的快速檢測之後核查後出現假陽性的比例增加，故此對所有的快速檢測皆會進行核酸復檢，故不會再公布快速檢測平台呈報數字。而今日透過核酸檢測的確診有231宗，而透過快速檢測平台呈報，並再經核酸檢測復檢陽性個案為258宗，合計新增489宗確診。

張解釋指，過去的呈報約有15%至25%的個案為假陽性，而衞生防護中心自4月底已經開始為快速檢測個案進行複檢，並剔除假陽性的個案。張表示現時在快速檢測呈報平台的個案都會發出隔離令以及家人的檢疫令，在證實陰性後會從資料庫剔除其個案，故有關人士不應該再利用隔離令當作復原證明。

輸入個案53宗

另外，今日的489宗個案之中，有53宗為輸入個案。當中32宗在機場檢測發現，17人在檢疫酒店確診，而另外3人在7日檢疫後在第10及11日的檢測陽性，個案的CT值較高，約33至37。其中1人在5月3日於外地確診，另外兩日分別從新加坡及英國抵港，雖然沒有病歷紀錄，但仍懷疑為復陽個案。

在學校呈報個案方面，今日有72宗，當中涉及62間學校，有56名學生及16名教職員。56名學生來自11間幼稚園、25間小學、19間中學及1間特殊學校，而16名教職員則來自1間幼稚園、8間小學及7間中學。周一公布的九龍塘芳芳樂趣英文小學的個案，今日再多1宗，為原本確診個案的兄弟姊妹。另外校方提供，早前的籃球班共有2班，分別在6月1日及3日上課，分別有9及8人，當中有4人兩日都有參與，而有關的籃球班共有3宗個案，而另外的10名學生及1名教師正接受家居隔離。蘇浙小學國際部的P5R班，錄得7宗個案，涉及2名教職員名5名學生，而同班的31名學生需要暫時停課。

蘇浙小學的班級，張竹君估計是在校內感染，因為5名學生部分坐在鄰席，而學生之間的座席也是接近，因此相信有聚集性。而學生一般會在小息期間脫下口罩飲食，相信在校內感染機會較大，故建議校方停課。

Shuffle酒吧群組增12宗個案

在酒吧群組的個案中，LINQ今日沒有新增個案，而Shuffle群組今日再多12名客人感染，累計有91名客人及6名員工確診，涉及46男51女，年齡介乎18至48歲。

有關本地的BA.2.12.1的個案，今日再多4宗懷疑個案。其中2宗是早前灣仔積福大廈的個案，基督教時代學校學生的家人，其中一人與早前太古城高山台患者在5月28日一同用膳。至於另外2宗源頭不明，當中一人是粉嶺欣盛苑的15歲女生，其同屋一名67歲家人早前已經確診，女生在保良局馬錦明中學上課。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，現時仍有372名確診者在醫管局設置中留醫，當中有55宗為新增個案。而現時有12名危殆及7名嚴重患者，當中危殆及嚴重在過去一日再多1宗，有6名危殆患者仍在深切治療部留醫。而今日再有1名患者在入院篩查時證實確診，同房1名病人被列為密切接觸者。

至於今日新增的3宗死亡個案，年齡介乎81至93歲。其中一名81歲男子，已完成三針疫苗，本身有長期病患包括高血壓、高血脂等。患者入院本身與新冠無關，因為患者有末期肺癌，並已經擴散至不同部位。而另外兩名90及93歲患者同樣未有接種記錄，其中90歲的女患者居於長者院舍，本身有慢性疾病，在6月6日在院舍被發現昏迷不醒，送院證實死亡。