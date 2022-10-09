疫情｜本港新增4890宗確診　多3名患者離世

本港今日(9日)新增4,890宗新型肺炎確診個案。在新增的328宗輸入個案當中，有192宗在機場抵港檢測時呈陽性、85宗在抵港第一至三日確診、47宗在第四至七日確診、4宗檢疫期間確診。

3間安老院舍和3間殘疾院舍共錄得8宗院友和1宗員工確診，累計34名院友需要檢疫，包括元朗博愛醫院賽馬會護理安老院、元朗康德護老院有限公司、大角咀安老院，以及觀塘香港心理衞生會樂道居、沙田鄰舍輔導會怡欣山莊、旺角順恩護理院；今日有2間中學的個別班級，獲衞生防護中心建議暫停面授課一周。

3名死者2人來自院舍

在公立醫院，醫院管理局公布過去一日多3名確診者離世，第五波疫情累計10,005宗死亡個案。3名男死者年齡介乎72至85歲，當中2人來自院舍，有兩人已接種三劑新冠疫苗、一人已打兩針。目前有875名確診者正入住公立醫院隔離設施留醫，包括359名病人在隔離病房、140名病人在二線隔離病房、376人入住北大嶼山醫院香港感染控制中心。醫管局指，現合共有40名危殆及24名嚴重病人，當中14名危殆病人正接受深切治療。

另外，北區醫院外科男病房自上周四(6日)起，經檢測發現3名介乎41至73歲的院內感染病人，他們正接受隔離治療，情況穩定。有關病房已暫停接收新症及探訪安排，院方已徹底清潔消毒相關地點，並會加強執行感染控制措施，包括所有在該外科病房員工均需佩戴外科呼吸器。