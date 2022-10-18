疫情｜本港新增4954宗確診 輸入個案佔388宗 再多7名患者離世

本港今日(13日)新增4,566宗本地新型肺炎確診個案，另外新增388宗輸入個案，當中包括363宗核酸檢測陽性（45宗確診、286宗無症狀感染及32宗狀況待定個案）及25宗快速抗原測試陽性個案，輸入個案當中，263宗為機場檢測樣本陽性、88宗為第1至3日樣本陽性、37宗為第4至7日樣本陽性。另外，再多7名患者離世，包括3男4女，年齡界乎於45至102歲，其中1人來自院舍，1人打了0針，3人打了2針，3人打了3針。

院舍新增8宗個案，包括5間安老院舍的6名院友，15名院友列為密切接觸者；及2間殘疾人士院舍的2名院友，致13名院友列為密切接觸者。

呈報陽性個案的安老院舍：

輝濤護老院（安麗分院） (新界屯門青桃徑3號安麗大廈地下入口及1字樓1至17號舖)

康和護老中心黃金分院 (新界屯門黃家圍一台112-113號全幢及104-107、114號地下)

松青安老院 (新界屯門青山公路－新墟段250號彩暉花園地下11至12號舖)

穩健（綜合護理）敬老院 (新界元朗丈量約份第124約地段第4177號德祥樓地下11號舖及1字樓)

慶楠護老院（深水埗）有限公司(九龍荔枝角道236號及石硤尾街2G號荔聯大廈地下1號及2號舖、1字樓、2字樓及3字樓)

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：

香港耀能協會富東訓練中心及宿舍 (新界東涌富東邨東埔樓地下B、C翼及1字樓)

浸信會愛羣社會服務處𡯙羣樓中途宿舍 (觀塘福塘道4號啟能綜合康復服務大樓一樓)

至於學校一共呈報765宗陽性個案，涉667名學生和98名教職員，分別來自463間學校；有30間學校共32班，及一間學校全校需暫停面授課7日。

新增多於一個班別需要停課的學校：

香港中文大學校友會聯會陳震夏中學

STAMFORD AMERICAN SCHOOL HONG KONG

新增需要全校停課的學校：

心怡天地幼稚園(荃景)

首發現XBD本地個案

另外，截至昨日，衞生署公共衞生化驗服務處在本港的輸入個案當中累計分別發現90宗、1宗、4宗、1宗、3宗及7宗的XBB、XBD、BA.2.75.2、BA.4.6、BF.7、BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦發現一宗XBD亞系個案。

本地XBD亞系個案，涉及一名23歲女子，居於觀塘，已接種三劑疫苗，有出現病徵（喉嚨痛、頭痛和噁心）。

