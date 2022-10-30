疫情｜本港新增5210宗確診　輸入個案佔478宗　多12名患者離世

本港今日(30日)新增5,210宗新型肺炎確診個案。在新增的478宗輸入個案當中，有318宗在機場抵港檢測時呈陽性、110宗在抵港第一至三日確診、50宗在第四至七日確診。

再多12名患者離世，第五波疫情累計10,172宗死亡個案。6男6女死者年齡介乎56至102歲，當中1人來自院舍，有1人已接種四劑新冠疫苗、6人已打三針、4人已打兩針、1人沒有打針。

今日有10間院舍共錄得11宗院友確診，累計41名院友需要檢疫；今日有3間學校的個別班級，獲衞生防護中心建議暫停面授課一周。

70名危殆或嚴重病人留院

在公立醫院，目前有1,017名確診者正入住隔離設施留醫，包括381名病人在隔離病房、129名病人在二線隔離病房、507人入住北大嶼山醫院香港感染控制中心。醫管局指，現合共有29名危殆及41名嚴重病人留院，當中9名危殆病人正接受深切治療。

呈報陽性個案的安老院舍

樂善堂梁銶琚敬老之家

保良局樂安居暨耆盛長者日間護理中心

博愛醫院屯門護養院

呈報陽性個案的殘疾人士院舍