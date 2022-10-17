疫情｜本港新增5361宗確診　輸入個案佔407宗創新高　多5名患者離世

本港今日(17日)新增5,361宗新型肺炎確診個案。在新增的407宗輸入個案當中，有272宗在機場抵港檢測時呈陽性、78宗在抵港第一至三日確診、57宗在第四至七日確診。再多5名患者離世，第五波疫情累計10,065宗死亡個案。4男1女死者年齡介乎63至96歲，當中2人來自院舍，有3人已接種三劑新冠疫苗、2人已打兩針。

今日有9間院舍共錄得18宗院友確診，累計95名院友需要檢疫。今日和過去周末共有738間學校呈報1,542宗師生陽性個案，16間學校的18個班級要暫停面授課一周，包括各涉兩班的灣仔香港鄧鏡波書院和東涌靈糧堂怡文中學。另外，衞生防護中心昨日未有錄得新的變異病毒株Omicron XBB、BA.2.75.2、BA.4.6或BQ.1.1亞系個案。

51名危殆或嚴重病人留院

在公立醫院，目前有1,029名確診者正入住隔離設施留醫，包括468名病人在隔離病房、130名病人在二線隔離病房、431人入住北大嶼山醫院香港感染控制中心。醫管局指，現合共有22名危殆及29名嚴重病人留院，當中11名危殆病人正接受深切治療。

呈報陽性個案的安老院舍

屯門輝濤護老院屯門分院

沙田嗇色園主辦可誠護理安老院

屯門嘉濤耆樂苑

九龍城善頤(大華)護老院

旺角松齡(德豐)護老中心

葵涌頤養軒

呈報陽性個案的殘疾人士院舍