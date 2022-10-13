疫情｜本港新增5622宗確診 輸入個案佔387宗 再多8名患者離世

本港今日(13日)新增5.622宗本地新型肺炎確診個案，另外新增387宗輸入個案，當中包括352宗核酸檢測陽性（44宗確診、280宗無症狀感染及28宗狀況待定個案）及35宗快速抗原測試陽性個案，輸入個案當中，204宗為機場檢測樣本陽性、129宗為第1至3日樣本陽性、54宗為第4至7日樣本陽性。另外，再多8名患者離世，包括7男1女，年齡界乎於69至86歲，當中2人來自院舍，1人打了4針，2人打了3針，其餘5人打了2針。

院舍新增4宗個案，包括2間安老院舍的2名院友，16名院友列為密切接觸者；及1間殘疾人士院舍的2名院友，致10名院友列為密切接觸者。

呈報陽性個案的安老院舍：

順恩護老中心（新田圍）(新界沙田新田圍邨新田圍商場41-43號舖)

青怡居(新界屯門青棉徑2號地庫（部份）、地下（部份）、一樓（部份）、二樓（部份）、三樓（部份）及五樓（部份）)

呈報陽性個案的殘疾人士院舍：

東華三院楊成紀念長期護理院(香港黄竹坑黄竹坑徑2號黄竹坑老人服務綜合大樓3字樓東翼及4至5字樓東西翼)

另外，學校則新增647宗陽性個案，涉538名學生和109名教職員，分別來自76間幼稚園或幼兒中心、193間小學、182間中學及8間特殊學校；有11間學校共11班需暫停面授課7日。

另外，最新感染Omicron變異病毒株BA.2.12.1及BA.4／BA.5亞系個案分別佔本地個案約1.1%及94.0%。新增的23宗XBB亞系個案，涉及14男9女，年齡介乎24至60，分別由新加坡、印度、泰國、英國、印尼、德國、阿拉伯聯合酋長國和捷克抵港，抵港日期由10月6日至10月10日。當中5人有病徵，其餘18人為無症狀感染。