疫情｜本港新增5697宗確診　輸入個案佔495宗　多9名患者離世

本港今日(10日)新增5,697宗新型肺炎確診個案。在新增的495宗輸入個案當中，有252宗在機場抵港檢測時呈陽性、170宗在抵港第一至三日確診、73宗在第四至七日確診。

多5宗XBB亞系個案

再多9名患者離世，第五波疫情累計10,288宗死亡個案。4男5女死者年齡介乎68至97歲，當中4人來自院舍，亦有一宗個案由殮房呈報。有4人已接種三劑新冠疫苗、3人已打兩針、2人沒有打針。今日有10間院舍共錄得11宗院友確診，累計34名院友需要檢疫；今日有4間學校的個別班級，獲衞生防護中心建議暫停面授課一周。

變異病毒株方面，衞生署公共衞生化驗服務處發現多4宗本地和1宗輸入XBB亞系個案、BQ.1.1亞系個案本地和輸入各兩宗，以及3宗本地XBD亞系個案。本地個案當中，有一人已打四針、7人已打三針、一人沒有打針。

75名危殆或嚴重病人留院

在公立醫院，目前有1,004名確診者正入住隔離設施留醫，包括401名病人在隔離病房、140名病人在二線隔離病房、463人入住北大嶼山醫院香港感染控制中心。醫管局指，現合共有32名危殆及43名嚴重病人留院，當中8名危殆病人正接受深切治療。