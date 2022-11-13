疫情｜本港新增6575宗確診　輸入個案佔467宗　多9名患者離世

本港今日(13日)新增6,575宗新型肺炎確診個案。在新增的467宗輸入個案當中，有257宗在機場抵港檢測時呈陽性、124宗在抵港第一至三日確診、86宗在第四至七日確診。

再多9名患者離世，第五波疫情累計10,313宗死亡個案。5男4女死者年齡介乎77至97歲，當中2人來自院舍，有3人已接種三劑新冠疫苗、2人已打兩針、4人沒有打針。今日有14間院舍共錄得17宗院友確診，累計69名院友及1名員工需要檢疫；今日有4間學校的4個班級及一輛校巴，獲衞生防護中心建議暫停面授課一周。

80名危殆或嚴重病人留院

在公立醫院，目前有1,105名確診者正入住隔離設施留醫，包括467名病人在隔離病房、151名病人在二線隔離病房、487人入住北大嶼山醫院香港感染控制中心。醫管局指，現合共有36名危殆及44名嚴重病人留院，當中9名危殆病人正接受深切治療。