疫情｜本港新增7139宗確診　輸入個案佔634宗　多13名患者離世

本港今日(22日)新增7,139宗新型肺炎確診個案，單日輸入個案數字再創新高。在新增的634宗輸入個案當中，有404宗在機場抵港檢測時呈陽性、139宗在抵港第一至三日確診、91宗在第四至七日確診。

再多13名患者離世，第五波疫情累計10,410宗死亡個案。再多13名患者離世，第五波疫情累計10,410宗死亡個案。7男6女死者年齡介乎60至93歲，當中2人來自院舍，有1人已接種四劑新冠疫苗、10人已打三針、1人已打兩針、1人沒有打針。

今日有18間院舍共錄得28宗院友和6宗員工確診，累計94名院友需要檢疫；今日有27間學校共30班，獲衞生防護中心建議暫停面授課一周。

變異病毒株方面，衞生署公共衞生化驗服務處再發現多12宗XBB、6宗BQ.1.1亞系本地個案，以及1宗XBB亞系輸入個案。在本地個案中，11男7女患者年齡介乎11至77歲，有1人已接種四劑新冠疫苗、12人已打三針、1人已打兩針、1人已打一針、3人沒有打針。

104名危殆或嚴重病人留院

在公立醫院，目前有1,385名確診者正入住隔離設施留醫，包括621名病人在隔離病房、197名病人在二線隔離病房、567人入住北大嶼山醫院香港感染控制中心。醫管局指，現合共有52名危殆及52名嚴重病人留院，當中11名危殆病人正接受深切治療。