疫情︱本港新增8278宗個案　再多16人死亡

衞生署衞生防護中心今日（17日）公布，新增的確診個案有8,278宗，當中有129輸入個案。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，今日新增8,149宗本地個案，當中1,878宗屬核酸檢測陽性，另外6,271宗為自行申報快速檢測陽性。而今日再有129宗輸入個案，以及有16人死亡。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，16宗死亡個案中，分別為9男7女，年齡介乎4歲到98歲。當中4歲是昨日（16日）公布的4歲男童。而另外一宗為56歲的患者，本身患有癌症並已經在體內擴散，患者已接受舒緩的治療，在感染後情況持續惡化並最後不治。

至於院舍方面，今日有3個院舍出現爆發並有院友需要檢疫。其中包括1間安老院舍，荃灣明愛賽馬會恩暉苑，該院舍當中有2名院友受到感染。至於另外2間為殘疾人士院舍，分別是西貢基督教家庭服務中心翠林宿舍以及元朗康泰之家，兩個院舍合共10名院友需要檢疫。

10校有班級要停課

而學校呈報的個案方面，在周五下午再有多10間學校各有一班出現2至4宗感染而需要停課，涉及5間幼稚園、3間小學及2間中學。

歐家榮又表示，疫情在過去7日維持穩定，個案數字都在9,000宗以下。疫情比起8月至9月初的急升有穩定的趨勢。歐又指，雖然疫情目前平穩，但仍需要再看多一個星期才確定疫情是否進入平台趨勢。另外對於大型體育活動方面，歐表示當局有機制為活動的感染風險進行評估，歐表示有關團體可以就活動向當局進行申請，並會就各項目自身的狀況作不同的判斷。

海外兒童難接種故未強制

對於本港的疫苗通行證在月底進行更新，要求本地5至11歲的兒童皆需要接種疫苗，但是從外地來港的5至11歲兒童則沒有這種要求。歐表示是因為當局認為在外國的兒童要接種疫苗並不容易。

至於有關醫思健康，位於中環及太古城的兩間醫療中心為市民接種過期疫苗事件。歐表示當局已得悉事件並進行跟進。表示兩中心在7月26日至9月15日期間，為市民接種已超出指定期限的復必泰疫苗。歐表示當局已建議中心的護士要分開存放不同使用日期的疫苗，並要定期檢查疫苗的到期日。對已超過使用日期的疫苗，要按指引處置。而當局亦已向復星醫藥查詢，指沒有資料顯示接種過期疫苗會有不良反應，而本地專家審視後，認為有關市民毋須重新接種。