疫情｜本港新增8488宗確診 多4名患者離世

本港今日(29日)新增8,488宗確診個案，以及再有多4名89至101歲的患者離世。另外，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，由於疫情上升，在考慮到化驗室的工作之下，決定由今日起，恢復對快速檢測呈報作抽樣檢查，而不再是全數複檢。

今日的疫情記者會上，張竹君公布的新增確診個案為8,488宗，當中包括8,252宗本地個案及236宗輸入個案。本地個案中有2,525宗為核酸檢測以及5,727宗快速檢測複檢後數字。

快測今日起改為抽檢

張竹君表示，在考慮到現時的疫情，以及化驗室的工作量，會對快速檢測的呈報個案不再全數需要複檢，而是抽樣進行複檢。張表示，現時的快速檢測假陽性的比率較低，屬預計之內的水平，故此在目前狀況才改為抽樣，但若果假樣性比率增加，將會重新考慮進行全數的複檢。

另外今日有7間護老院及2間殘疾院舍疑出現爆發。其中在鐘聲慈善社劉梅軒安老院有1名院友確診，3名院友要檢疫；博愛醫院賽馬會護理安老院亦有1名院友確診，3名院友要檢疫；香海正覺蓮社佛教寶靜安老院有1名院友及1名職員確診，5名院友要檢疫；上環匯恩護老院有1名院友確診，1名院友要檢疫；青和居護老院有3名院友確診，9名院友需要檢疫；九龍城恩悅護老之家有1名院友及2名職員確診，有14名院友及6名職員要檢疫；深水埗薈耆頤養院有1名院友確診，4名院友要檢疫；東華三院賽馬會頤景護理安老院有2名院友及1名職員確診，同層47名院友要檢疫；而聖雅各福群會復康服務悅明居亦有3名院友及1名職員，同層亦全部需要檢疫。