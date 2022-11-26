疫情︱本港新增8874宗個案　再多9人死亡

衞生署衞生防護中心今日（26日）公布，新增共8,874宗確診個案，當中包括509宗輸入個案。另外再多9名病人死亡

衞生防護中心公布，截至今日零時，新增8,365宗新冠本地感染個案，當中包括1,614宗核酸檢測陽性個案及及6,751宗快速測試陽性個案，另外有509宗檢測陽性的輸入個案。

至於有關於變種病毒分布，衞生防護中心透過基因分析，累計發現224宗XBB、6宗XBD、8宗BA.2.75.2、7宗BA.4.6、12宗BF.7及34宗BQ.1.1亞系個案，而本地個案中亦累計發現80宗XBB、16宗XBD、1宗BA.2.75.2、2宗BF.7及102宗BQ.1.1亞系個案。

至於醫院管理局公布，截至今日凌晨零時，仍有2,625名確診病人留醫，當中275名病人正接受氧氣治療，另有18名病人需要以呼吸機協助呼吸。需要入住隔離設施的病人中，638名病人在隔離病房，218名病人在二線隔離病房，571名病人在北大嶼山醫院香港感染控制中心。現時合共有57名危殆及60名嚴重病人，當中15名危殆病人正接受深切治療。過去一日新呈報9名確診病人在公立醫院離世。

另外有關長者及殘疾院舍呈報個案，分別有10間安老院舍及3間殘疾人士院舍呈報感染個案。當中涉及17名安老院舍院友及1名員工，以及3名殘疾院舍院友及1名員工確診，當中28名安老院舍院友、2名安老院舍員工及11名殘疾院舍院友被列為密切接觸者。

沙田元朗北區污水呈陽性

另外政府表示環境保護署與渠務署在各區採集污水樣本進行檢測，在一些地區檢測到污水呈陽性的結果。當中包括沙田景田苑、金獅花園第二期、上徑口及下徑口；元朗菁雅居、德慶樓、德祥樓、柏雨花園、瑞豐華庭、田心居及金閣豪園；以及北區聯昌街附近一帶住宅。

政府指有關地區的污水檢測結果呈陽性及病毒量相對較高，民政事務處將會陸續向有關地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約4萬個快速抗原測試包。

而因應觀塘、南區及屯門區採集到呈陽性的污水樣本，民政事務總署今日透過觀塘民政事務處向嘉慶樓、嘉華樓、榮華樓、永德樓、海珠樓、源昌樓、祐福樓、祥利樓、維信樓、聯興樓、金時樓、龍門樓及茶果嶺大廈、南區民政事務處向碧瑤灣及嘉隆苑及屯門民政事務處向泥圍、順風圍及紫翠花園住戶、清潔及物管員工派發共約49,000套快速測試套裝。