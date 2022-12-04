疫情｜本港新增9487宗確診　輸入個案佔657宗　多16名患者離世

雅麗氏何妙齡那打素護養院今日呈報一名院友和一名員工確診。(資料圖片)

本港今日(4日)新增9,487宗新型肺炎確診個案。在新增的657宗輸入個案當中，有370宗在機場抵港檢測時呈陽性、217宗在抵港第一至三日確診、70宗在第四至七日確診。

再多16名患者離世，第五波疫情累計10,593宗死亡個案。6男10女死者年齡介乎56至95歲，當中5人來自院舍，有2人已接種四劑新冠疫苗、8人已打三針、3人已打兩針、1人已打一針、2人沒有打針。

今日有14間院舍共錄得34宗院友和5宗員工確診，累計69名院友需要檢疫；今日有2間學校共2班，獲衞生防護中心建議暫停面授課一周。

140名危殆或嚴重病人留院

在公立醫院，目前有1,391名確診者正入住隔離設施留醫，包括626名病人在隔離病房、200名病人在二線隔離病房、565人入住北大嶼山醫院香港感染控制中心。醫管局指，現合共有65名危殆及75名嚴重病人留院，當中20名危殆病人正接受深切治療。