疫情｜本港新增9495宗確診　再多9人死亡

衞生署衞生防護中心今日(31日)公布，本港新增的確診個案為9,495宗，當中有228屬輸入個案，而今日亦再有多9人染疫死亡，當中包括1名34歲男子。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，今日新增9,267宗本地個案以及228宗輸入個案，其中本地個案中有3,054宗經核酸測試證實確診，另外6,213宗快速測試呈報個案。而228宗輸入個案中，有110宗在機場檢測中發現，另外59在檢疫酒店或隔離設施中確診，另有51人在3日隔離後發現，餘下8宗在7日監察後確診。

北角合一堂幼稚園N1班停課

張又公布，今日有4間長者院舍及4間殘疾院舍爆發感染。包括明愛麗閣長者中心1名院友確診，3名院友需要檢疫；九龍城耆康護老中心1名院友確診，4名院友需要檢疫；葵涌宇達護老中心1名院友及1名職員確診，4名院友需要檢疫；觀塘瑞興護老中心2名院友確診，13名院友需要檢疫；新生精神康復會賽馬會農舍1名院友確診，3名院友需要檢疫；香港善導會秦石中途宿舍1名院友確診，5名院友需要檢疫；新生精神康復會思悅園1名院友確診，9名院友需要檢疫；東華三院李恩李鋈麟父子樂活熙庭1名院友確診，4名院友需要檢疫。

至於學校呈報方面，有82間學校呈報131宗個案，當中包括97名學生及34名職員，共中呈報個案分別有40間為幼稚園、17間小學、24間中學及1間特殊學校。其中北角合一堂陳伯宏紀念幼稚園的N1班有12名學生，當中有2人確診，該班級需要停課一星期。

34歲男疑肺靜脈血栓致死

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻就公布，今日有多9名患者死亡，當中分別為5男4女，年齡由34至97歲，當中有7人未完成三針疫苗，包括2人完全未接種過兩針。其中最年輕的34歲男子，劉表示男子在8月27日的快速檢測呈陽性，至29日下午覺得腳痛及發燒等，下午6時到北大嶼山醫院求醫，患者當時有血壓低及暈眩的狀況，因此安排轉到瑪嘉烈醫院接受治療。男子在照X光後肺片正常，心臟亦未有問題，至晚上9時轉到瑪嘉烈醫院。病人曾採用不同藥物，不過發現其心臟靜脈出現血栓，其血色素及紅血球過高，疑出現紅血球增生症。劉表示，病人的死亡專家疑與新冠沒有關係，因為患者的肺部亦有靜脈血栓，懷疑是因此導致患者急速致死。而其餘的8名患者分別為75歲至97歲。