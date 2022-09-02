疫情︱本港新增9901確診8人死亡　張竹君補稱小童可用紙本針卡

衞生署衞生防護中心今日(2日)公布，本港新增9,901宗確診個案，當中包括9,714宗本地及187宗輸入個案。另外再有多8人染疫後死亡。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日表示，本港新增9,714宗本地個案以及187宗的輸入個案。在院舍方面，深水埗百樂安老院有1名院友確診，3名院友要檢疫；香港復康會曾肇添護老院有7名院友及3名職員確診，在院內5樓的26名院友需要徹離，而職員亦要進行3日的核酸檢測。而確診院友中，有5人已完成3針，其餘有2人接種過1針及有1人未接種過疫苗；葵興廣福護老院有3名院友確診，17名院友要檢疫；新生精神康復會新生會大樓宿舍3，有1名院友確診，同房的5名院友要檢疫。

兩校需全校停課

在學校方面，今日有237間學校呈報337宗個案，當中包括264名學生及73名教職員。涉及65間幼稚園、99間小學、70間中學及3間特殊學校。其中救恩學校（幼稚園部）上幼望班，有23名學生，當中3名學生確診；大埔大光德萃書院的10CL班有26名學生，當中3名學生確診；匡智屯門晨輝學校的P2班有7名學生，當中有1人確診；荃灣綠陽幼稚園N1A班有17名學生，當中2人確診；聖公會仁立小學1E班，有29名學生，當中4名學生及1名職員確診，以上的班級需要停課一周。至於天水圍雅麗斯俊宏軒幼稚園，累積有10名學生及9名職員受感染，協康會水邊圍中心亦再有3人確診，兩校要全校停課。

另外，張竹君回應在昨日(1日)時所指，小童在沒有手機可如何使用疫苗通行證。張周四曾誤稱沒有電話可用手機，她今日解釋指兒童可使用紙本針卡代替。

快測未呈報82歲翁家中暈倒後死亡

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻就表示，今日再有多8名確診者死亡，包括7男1女，年齡介乎57至92歲。當中有2人在抵達急症室已證實死亡，分別為82歲的男子，未有接種過疫苗，本身雖然有高血壓及糖尿病，但亦沒有接受治療。在8月22日家中快速檢測陽性，不過沒有向衞生防護中心呈報，至9月1日的早上，被家人發現暈倒於家中，在救護車上接受急救後，送到屯門醫院急症室，但已沒有心跳。醫院為其進行的核酸檢測都呈陽性，CT值為19.5。劉指，男子與家人同住，應該知道其快測陽性，劉呼籲家人應協助長者呈報確診。

另一名急症室死亡個案為57歲女子，在8月27日核酸檢測呈陽性，至9月1日下午感到不適，之後開始出現口齒不清情況，在救護車抵達後已暈倒，之後送到急症室後死亡。患者本身在肺及腎都有腫瘤，病毒的CT值為19.6。

劉家獻又表示，有4位死者的個案，其死亡未必與新冠有關。當中包括一名84歲男子，本身有末期的直腸癌、69歲男子有大腸癌及心肌炎、92歲男子本身有腎衰竭，而75歲男子有長期病患，之後患上吸入性肺炎，劉指男子死亡可能與肺炎較大關係。其餘2名死者分別為87歲及90歲的男子，都有包括高血壓、心肌梗塞、貧血等長期病。

兩公院病房現感染

另外，佛教醫院內科病房一名82歲女病人，在8月30日送到伊利沙伯醫院並證實確診，目前情況危殆。醫管局在佛教醫院為同房病人進行篩查，再發現同病格有1名88歲及1名101診女病人確診，二人分別情況穩定及嚴重，院方正進行個案的感染追蹤。而在瑪嘉烈醫院的內科及老人病動，一名91歲男病人在9月1日檢測呈陽性，同舫的3名27至86歲男病人亦證實確診，當中一人已出院，院方正跟進，而另外的3名患者已被隔離。佛教醫院及瑪嘉烈醫院2個病房都已停止探訪及接收新症。