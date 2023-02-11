疫情︱本港約一成確診兒童有後遺症　多數需約6至9個月康復

港大兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華透露，約有一成的確診兒童在康復後出現稱為「長新冠」的後遺症。而他指本港幼童疫苗接種率低，認為醫生在解釋疫苗效用後，有助提升接種率，呼籲醫生要耐心向家長解釋。

關日華今早（11日）接受商台的節目訪問，他表示在近700名確診康復兒童復診後，發現有約10%兒童出現長新冠病徵。當中包括影響神經中樞系統、心臟及消化系統等。而這些兒童在醫院經跨部門治療後，大部份在6至9個月後康復，他建議兒童多運動及維持均衡飲食。

關又表示近期並無出現嚴重感染個案，但有發現幼童感染到其他的病毒，如流感、副流感等個案增加，他認為是市民外遊沒有戴口罩，令病毒交叉感染，關呼籲家長應安排幼童接種預防流感及其他病毒的疫苗。

鼓勵醫生向家長解釋疫苗資訊

對於疫苗方面，關日華認為本港目前6個月大至3歲的幼童接種率仍然偏低。他表示有家長擔心疫苗效用及副作用。關強調疫苗有效預防重症，又表示兒童接種間距拉長後，未有發現兒童出現心肌炎的個案，希望家長可以放心。關又表示南韓上月研究指，在醫生解釋疫苗效用後，能提升接種率達3至5倍，他相信是因為家長對疫苗有誤解，鼓勵醫生要耐心向家長解釋。

關認為本港的流感個案相比其他國家低，是因為市民仍需要戴口罩，他指日後取消口罩令後，當人多擠逼，以及附近有人咳嗽，仍然要戴口罩。