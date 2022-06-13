疫情｜本港累計100宗BA.2.12.1個案 蕭傑恒：傳播速度沒預期快

目前本港累計有100宗感染Omicron亞型BA.2.12.1的個案，理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒認為傳播速度沒有想像中快，目前主流病毒株仍是Omicron另一亞型BA.2.2，故無打疫苗的市民如果曾經確診感染BA.2.2，產生的免疫力亦可抵抗BA.2.12.1。

蕭傑恒表示，本港累計過百萬宗感染個案，第三針疫苗接種率超過6成，形容已建立非常好的疫苗屏障。

美國染BA.4及BA.5個案漸多

他今日在一個電台節目中表示，早前一名在機場停機坪工作的患者感染BA.5，基因排序較接近美國現時的情況。過去一個星期，當地的BA.4及BA.5個案，由佔總數的7%增至14%。

比BA.2更易突破 疫苗保護

他比較擔心BA.4及BA.5 變種病毒，因為兩種變種病毒除了有Omicron及Delta的突變，抵禦疫苗的能力亦比BA.2高出4.2倍，更容易突破疫苗保護，甚至導致再次感染。他認為本港的風險暫時未算大，但隨著其他地方有越來越多個案，相信壓力會越來越大。但只要出現嚴重或重症的數目，對公共醫療系統不構成很大影響，就無必要收緊防疫政策。他又預計，本港確診個案每日徘徊在數百宗，甚至可能過千宗，過往零確診的情況，相信短期內不會出現。