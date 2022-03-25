疫情｜本港長遠比新加坡更有條件開放　孔繁毅料6月室外毋須戴口罩

第五波疫情肆虐，港府維持「動態清零」方針之際，去年6月起採納「與病毒共存」的新加坡昨公布，將解除大部分防疫及入境限制措施。呼吸系統專科醫生梁子超指，本港兒童和長者接種率低，加上居住環境較星國差，認為現階段不宜跟從。港大醫學院內科學系臨牀教授孔繁毅則指，考慮到本港第五波流行Omicron BA.2，而且12歲或以上第二針接種率將邁向九成，長遠而言比新加坡更有條件開放，並預計市民可於6月至7月在室外毋須再佩戴口罩。

梁子超於電台節目指，新冠病毒目前尚未風土化，在第五波構成海嘯式爆發，於短短數星期內感染六成人口。他指，新加坡去年中起改以共存方向，但當地醫療系統面對Delta和Omicron仍受到衝擊，不是想像中那麼穩定，認為本港應等待有較新的疫苗及更能廣泛應用的藥物，才可考慮將新冠病毒視為風土病。

孔繁毅：不只做運動時不用戴口罩

孔繁毅在同一個節目指，港大醫學院推算本港有逾半人口受感染，加上流行的病毒株是全球最流行的Omicron BA.2，若第二及第三針疫苗接種率推高至九成，相信比新加坡更有條件開放，但須逐步放寬。但他預計，市民於6月至7月或可不用於室外佩戴口罩，而且不只是做運動時不用佩戴，而是出街在室外地方已經毋須戴口罩。