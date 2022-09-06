疫情｜李家超：放寬防疫按實際環境　團隊內部團結關係愉快良好

行政會議今日(6日)復會，結束近2個月的「暑假」。特首李家超在行會前見傳媒表示，本港確診個案仍然高企，呼籲市民盡快接種疫苗。被問到防疫措施會否放寬或收緊，以及抵港人士檢疫要求是否可以「0+7」，同時政府目前的防疫措施已與第五波疫情初期時已有所放寬，是否反映政府防疫理念改變，以及內部出現不一致，李家超回應，政府團隊在防疫抗疫方面是團結及一致推行。
李家超稱，在防疫抗疫方面，政府團隊是團結的，每個人的工作關係都是非常愉快和良好，每次討論政策都會拿當中的利弊出來討論，強調政府討論後決定的東西都是一致性來推行，內部都是以這樣原則去做事，重申政府的團隊精神是團結、愉快以及一致推行，以最小代價達至最大效果。
重申防疫基於5大原則
李家超補充，政府按照實際環境執行防疫措施，根據數據以及香港實際情況推行防疫措施，基於5大原則包括不會「躺平」、控制確診數字、減重症、減死亡、針對高風險人士須予以保護，以及用精準方法不同風險人士等，又說疫情個案連續3日破萬宗，對高風險人士帶來的生命威脅，尤其是80歲以上或幼童疫苗接種率未如理想，呼籲市民盡快接種疫苗。他又指，8月至今已有20名兒童重症個案。
「逆隔離」措施正與內地商討
李家超又指，與內地「逆隔離」與內地商討中，已制定核酸測試的標準，至於如何用「閉環」形式，以及如何將需要接受「逆隔離」人士送到內地，亦與內地相關當局討論中，現時內地有疫情管控需要，大家共同處理疫情期間，大家必須要時間探討。被問到元朗有診所濫發逾6,000張免針紙，警方拘捕64歲女醫生涉偽造文書。李家超指，偽造文書是嚴重罪行，而且是否涉及專業失德一定會通知醫務委員會跟進，會按應有守則去處理。