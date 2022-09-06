疫情｜李家超：放寬防疫按實際環境　團隊內部團結關係愉快良好

行政會議今日(6日)復會，結束近2個月的「暑假」。特首李家超在行會前見傳媒表示，本港確診個案仍然高企，呼籲市民盡快接種疫苗。被問到防疫措施會否放寬或收緊，以及抵港人士檢疫要求是否可以「0+7」，同時政府目前的防疫措施已與第五波疫情初期時已有所放寬，是否反映政府防疫理念改變，以及內部出現不一致，李家超回應，政府團隊在防疫抗疫方面是團結及一致推行。

李家超稱，在防疫抗疫方面，政府團隊是團結的，每個人的工作關係都是非常愉快和良好，每次討論政策都會拿當中的利弊出來討論，強調政府討論後決定的東西都是一致性來推行，內部都是以這樣原則去做事，重申政府的團隊精神是團結、愉快以及一致推行，以最小代價達至最大效果。