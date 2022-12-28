疫情｜李家超：明起取消疫苗通行證及限聚令等　維持口罩令 (持續更新)

【16:30更新】本港疫情至今持續3年，防疫措施最終大幅度防寬。行政長官李家超、醫務衛生局長盧寵茂及衛生署衛生防護中心總監徐樂堅下午3時半召開「應對疫情指導及協調組」記者會。李家超在會上宣布取消多項社交距離措施，包括取消檢疫令，不再界定密切接觸者，並且取消「疫苗通行證」，當中政府會採取更針對性措施，推動一老一幼打針，同時亦會取消所有入境核酸檢測，包括海外、內地及台灣入境人士，改為發出自行快測至第5天，並且取消所有社交距離措施，包括限聚令、1.5米餐桌距離、每枱人數上限，惟口罩令則維持。相關措施將於明日(29日)生效。

李家超解釋，取消多項防疫措施，是由於本港疫苗接種率高，早前有超過250萬人曾經確診，社會已建立防疫屏障，加上香港有足夠抗疫藥物，醫護人員已有經驗應對疫情；醫管局更已強化緊急應變系統及醫療系統，資源運用；市民對病毒更多認識，有更多自我防禦能力。

李家超：料 取消社交距離措施助刺激經濟

他續指，政府未來防疫政策會聚焦防重症、防死亡及保護高風險群組，包括一老一幼、安老及殘疾院舍院友。他相信這些措施可再大力推進香港復原，強調政府會密切留意疫情發展，包括審視對確診者發出的隔離。他預料取消社交距離措施後能刺激經濟活動。

盧寵茂：「疫苗通行證」效益已不及社會成本

盧寵茂表示，本港目前的3針接種率達94%，評估形勢後認為，維持「疫苗通行證」安排帶來的額外效益，或已不及制度對社會造成的成本，因此決定取消，惟政府會繼續尋求其他更有針對性的措施，特別提升「一老一幼」高風險群組的接種率。

他又解釋維持口罩令的安排，是由於戴口罩屬減輕各種呼吸道受感染的重要方法，能保護自己及他人，由於香港正處冬季流感高峰期，為免市民在冬季受新冠病毒及流感雙重夾擊，保護香港醫療體系，所以政府維持口罩令的要求。

公營醫療服務和藥物「港人優先」

至於來港旅客檢測安排，盧寵茂表示，政府會劃一所有來港旅客檢測要求，所有來港者無論來自甚麼地區，都需在來港前24小時內做快速測試，或48小時內做核酸檢測，抵港後核酸檢測要求也會取消，抵港首5日每日快速測試，非本地居民來港求診須自費及購買藥物，且費用更高；二價疫苗、兒童疫苗優先予港人接種，非本地居民要最少逗留30日先可獲提供加強劑；而開放非本地居民疫苗接種僅屬私人市場安排，不影響港府的供應。

他又說，政府會全面停止樓宇強制檢測公告，不過小學、幼稚園每日快測則維持。被問到內地是否有新病毒出現，盧寵茂指，網上有很多對於內地疫情的謠言，強調據他所知內地流行的仍是Omicron，而非新的病毒株。

李家超：盼 最遲明年1月15日前落實通關

對於何時與內地通關，當中會否在明年農曆新年前實施，李家超指，述職時有與內地商討重開哪個口岸及人數安排，他坦言，希望最遲在明年1月15日前落實通關，惟方案仍需經中央審批，強調不想出現任何混亂情況，做到逐步及有序通關，至於配額可按情况逐步調較，若情况暢順，就可以繼續推進，但實際情况要和內地單位討論。