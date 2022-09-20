疫情｜李家超：積極研究改動入境檢疫安排空間 冀有序部署免走回頭路

行政長官李家超今日(20日)在行政會議前見傳媒，被問到會否將入境檢疫措施放寬至「0+7」方案，他指會積極研究檢疫安排是否有空間再作改動，在分析後會盡早公布，他強調防疫及檢疫政策均是朝著盡量去擴大空間，減少旅客不便，當需要推出時會向市民公布。

李家超稱，會以正面態度看確診數字下降的趨勢，政府會給最大空間讓香港聯通世界，以及減少外來人士不便，強調政府既要管控疫情亦要確保香港競爭力。他又說，各部門須確保措施有序，保持其一致性及避免混亂，不期望走「回頭路」。

盼 專員與主辦方商渣馬改期

對於今年渣馬賽事宣布取消，李家超指與渣馬比賽主辦方探討舉行賽事與否期間，大會在未待政府答覆前便作出決定感到失望，他強調政府積極支持大型體育活動和會議在香港舉辦，體育專員會與馬拉松主辦方田總能探討新的舉辦日期，政府會支持及盡力確保有這些活動。

至於政府預計本財政年度將錄得逾1,000億元赤字，李家超指，本港經濟面臨加息及疫情等危機，政府需確保注入足夠的資金刺激經濟，相信下月發放的第二階段電子消費券，能促進經濟活動。他稱本港失業率下降，香港具備優勢，包括低稅制、是全球第三大金融中心，普通法制與國際接軌，認爲要對香港有信心。