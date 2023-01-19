疫情｜李家超：1月30日起撤銷感染人士隔離令　將視新冠為上呼吸道病 (持續更新)

【11:30更新】 本港經過3年新冠疫情後逐步復常！行政長官李家超今日(19日)出席立法會答問會，回顧上任半年以來的工作。在社會復常方面，他宣布在1月30日(年初九)起撤銷對感染人士的隔離令。

指通關後疫情減 醫衛局下午開記招交代

李家超解釋，之所以作出有關安排，是由於本港混合免疫屏障已十分牢固，已完成接種疫苗的人士一旦感染Omicron病毒，亦多屬輕症，而且經過3年以來病毒的演變，本港醫療系統的防治能力亦有提升，疫情對公共衛生的風險已明顯減低；加上與內地通關10多日，本港疫情亦一直向低走，由最高位的3萬宗回落至3000多宗，下跌九成。

他續指，社會對疫情的認知和處力能力已大大提升，因此疫情管理須邁向「新階段、新模式」，由一刀切強制措施，改為由市民自行負責，逐步建立新的常態系統，政府會將新冠病毒病視為其中一種上呼吸道疾病管理。他強調決定是以科學為本、風險為本而作出，是外國和香港復常的必經階段，下午醫衛局會舉行記者，撤銷隔離令的詳情安排。

楓樹街檢測站凌晨逾200人排隊 李家超：不理想

對於深水埗楓樹街檢測站昨日有200至300名市民排隊至凌晨，期間一度鼓譟。李家超形容情况不理想，相信排隊市民都會難受。他指本港檢測容量仍未用盡，目前整體檢測能力仍有四成空間，部分地區一邊有檢測站爆滿，一邊名額充裕。他強調關鍵在於資訊發放，已要求醫衛局及創新科技及工業局整合資訊，方便市民掌握。

將加強說好香港故事 訪沙特阿聯酋增貿易聯繫

此外，李家超稱隨著香港通關，政府會加大對外宣傳，說好香港故事，除了當局會繼續舉辦不同盛事，下月初會開展「Hello Hong Kong」(您好香港)的大型宣傳活動，宣揚香港復常的訊息外，他和團隊亦會盡快到訪內地，與廣東省和大灣區城市領導交流，下月初會率領副局長、局長和香港商貿代表，到訪沙特阿拉伯和阿聯酋，加強與當地的貿易投資聯繫。

維護國家安全方面，李家超表示，會盡快修訂《法律執業者條例》，處理俗稱海外律師的無本港全面執業資格的律師參與國安案件的問題，亦會盡早完成23條立法。他又說，「高端人才通行證計劃」推出以來反應正面，半個月以來收5,800個申請，其中七成獲批，其餘會盡快處理。