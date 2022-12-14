疫情｜東南亞旅行業代表料仍少數人來港 旅發局擬送餐飲吸客料不止1億元

當局昨撤銷「安心出行」和疫苗通行證的「黃碼」限制，有東南亞大型旅行業界考察團來港即享受放寬，今日到訪油麻地和西九龍等，他們表示，相信其國家的旅客也十分期待重臨香港，惟提到入境後仍須每日作核酸檢測和快測數天，加上航班仍有待恢復，相信短期內只有少部人來港。旅發局則公布即將啟動全球宣傳，包括「Hello Hong Kong」活動、夥酒吧餐廳送旅客「Welcome Drink」等，料推廣費不止1億元。

旅發局昨邀請近60名東南亞包括泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓及新加坡旅遊業界代表親臨香港，他們今日首日行程即受惠入境措施放寬，到餐廳用膳，走訪大城小區．西九龍景點，參觀天后廟、西九文化區M+博物館和故宮，以及參觀旅發局「香港繽紛冬日巡禮」聖誕小鎮。

代表均表示十分高興近3年疫情大流行後重臨香港，對很多新體驗感期待，感受不一樣的香港，對復辦更多來港旅遊團感樂觀，又說各自當地旅客也十分期待再訪香港。不過馬來西亞侒旅遊有限公司執行董事拿汀楊美珠表示，畢竟本港仍要求入境旅客抵港做核酸檢測，連續數天須快測等，旅客或憂確診要隔離和感麻煩而仍感抗拒，預料在未一撤銷這些措施下，加上航班不多，不會有太多旅客來港，但認為完全取消下，會快速復元。泰國NS Travel & Tours助理董事Tony表示，疫情前每年約有60萬泰國旅客人次訪港，料目前措施下，明年或可回復40萬訪港人次。

取消「黃碼」近乎變相「0+0」，旅發局早前表示，「0+0」會撥1億元作全球推廣，總幹事程鼎一今公布，即將啟動全球宣傳，顯示本港旅遊大門已經打開。當中三大策略包括啟動全球宣傳「Hello Hong Kong」活動，邀請全球業界、媒體、KOL及Super Fans到訪，親身感受本港復常，包括已安排東南亞導演來港拍攝微電影。另一策略以禮遇和優惠吸客，將與約100間餐廳酒吧向旅客送上「Welcome Drinks」，另會支持機管局、航空公司送機票、聯同旅行社、酒店推優惠禮遇等。第三是繼續舉辦連串盛事，程鼎一指，目前統計2023年本港至少有200個盛事、逾100個大型會議展覽落實在港舉行，標誌本港重返國際舞台，清晰表示本港重開、復常。他表示，推廣費用相信最終不止一億元。他承認，入境旅客仍須檢測，初時仍只有商務、探親等有較迫切需要旅客訪港，但相信隨大門打開，航空公司逐步恢復運力，旅客會慢慢增加，又指過去調查內地旅客外遊首選本港，引述特首李家超明年很大可能通關的說法，將逐漸復常。至於跨年倒數會否改放煙花，他說已早於半年前籌備，未必更改，亦未交代新春匯演會否重辦花車巡遊。