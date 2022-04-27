疫情｜東華三院延長免費開放寰宇殯儀館地下靈堂服務



第五波疫情，奪去逾九千人性命。東華三院宣布延長屬下寰宇殯儀館開放地下3個靈堂供殯儀業界免費使用進行簡單過境儀式(即不作晚上守夜)的期限，由4月20日延至5月31日，安排預計可新增逾490個喪禮時段。

提供100個免費過境喪禮服務名額

東華三院亦決定由該院殯儀基金撥款，於2022年5月1日起為新冠離世人士提供100個免費過境喪禮服務名額，所有合資格的新冠離世人士的親屬若直接委託寰宇殯儀館安排過境喪禮，並致電東華三院萬國殯儀館殯儀服務熱線2303 1234預約，先到先得，以成功完成接洽為準（詳細服務內容及受惠條件見表）。

東華三院主席馬清揚表示，自第五波疫情起，東華三院早前已作出多項措施，希望紓緩市民殯儀需要的壓力。我亦藉此機會呼籲喪親家庭，於疫情嚴峻期間，考慮免卻守夜或擇日舉殯，選擇舉行簡約的悼念儀式後出殯，讓先人可盡快完成喪禮，好讓逝者安息，生者釋懷。大家攜手解決遺體積存於公眾殮房或臨時冷凍設備的情況。

此外，為響應食環署的呼籲，方便市民了解靈堂使用情況，東華三院亦宣布由4月27日起，每逢周三於殯儀服務網站(https://funeralservices.tungwahcsd.org/ ）定期公布屬下3間殯儀館未來30日可供預訂的靈堂數目。



