疫情｜林文健參與殮房處理遺體工作 檢視新富山公眾殮房設施

第五波疫情中公眾殮房處理遺體數目也有壓力，衛生署署長林文健到沙田富山公眾殮房和九龍公眾殮房，參與公眾殮房處理遺體工作，為離世者撰寫病歷報告和登記資料，並檢視新增遺體貯存設施。當局表示，已著力增加人手加快家屬辨認流程，上述兩個公眾殮房亦已增設額外遺體貯存空間，包括即將完興建的新富山殮房可提供800個額外位置；九龍公眾殮房增設20個流動冷凍櫃可額外增加240個位置，並提到已特別設立「疫時哀傷情緒支援熱」冀為離世者家屬提供適當支援。

為讓市可加快領回親屬遺體，署方已透過內部調配增加公務員、聘請合約和重聘退休員工，包括醫生、藥劑師、科學主任、院務主任、牙科治療師、管工以及其他文職職系人員，加快處理認領及解剖遺體事宜。除加派人手，衛生署法醫服務轄下所有公眾殮房已加開周六遺體辨認時段，九龍公眾殮房過去數個周日上午也提供此服務。林文健亦到兩個殮房協助處理部分工作。他指出，早前短時間內較多人在急症室離世，致署方轄下公眾殮房需處理遺體數目以倍數增加，各部門已竭力抽空加快處理相關安排。

就遺體貯存設施，當局早前已在富山公眾殮房附近政府用地設立新遺體貯存設施，包括放置了61個冷凍櫃，短時間內增加約2,700個額外位置，並已在本月21日展開遺體辨認特別安排，每日運作至另行通告。而新建的新富山殮房可提供約800個額外位置，首批遺體貯存設施已提早於3月25日接收。林文健提到，短時間內大幅增加公眾殮房貯存空間且順利運作，有賴多個部門及機構支持，各單位互相合作，體現共同抗疫精神。

林文健補充，理解離世者家屬面對親人離世，更要安排辨認遺體及處理身後事，心情悲痛，特別設立「疫時哀傷情緒支援熱線」(電話：9814 1325)，由本月22日至4月30日朝9晚9，會有衞生署臨床心理學家為2019冠狀病毒病離世者並於署方轄下公眾殮房領回遺體的家屬，提供短期的情緒支援服務，冀面對困擾的離世者家屬能透過服務獲得適當支援和解決方法。