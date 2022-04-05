疫情｜林鄭月娥代表政府深切哀悼離世新冠患者

今日是清明節，行政長官林鄭月娥代表特區政府，深切哀悼離世的新冠患者，並向逝者親友致以最深切慰問。林鄭月娥表示，過去3個月，香港經歷了新冠疫情爆發以來最嚴峻的局面，為市民帶來了焦慮和失去親人的傷痛；特區政府定必繼續竭盡所能，與社會各界攜手合作，用好中央大力支援，盡快穩控疫情。

林鄭月娥指，特區政府自三月初因應疫情變化，並經參考中央援港抗疫內地專家意見後，已將抗疫工作的階段性重點放在「三減」、「三重」、「一優先」，即全力減少死亡、減少重症、減少感染；處理一些重點人群、重點場所、重點機構；而且以長者為優先。政府已竭力全方位提升抗疫能力，用好中央支持，收治及救治新冠病人。已落實的措施包括支持醫院管理局購入相當足夠數量的兩款有效抗新冠口服藥處方予病人，並將九龍中聯網的伊利沙伯醫院和另外多間醫院轉為救治新冠重症病人的定點醫院；提升亞洲國際博覽館社區治療設施的容量並實行中西醫結合診治；設立多間暫託中心照顧症狀輕微或沒有病徵的院舍院友和正在康復並適合入住的長者等。政府亦加強支援安老院舍和「居家抗疫」人士，向他們派發「抗疫物資包」，以及增設指定診所和服務熱線；並由上周六（四月二日）起向全港住戶派發「防疫服務包」。

