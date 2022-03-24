疫情｜林鄭月娥：向中央請求委派中醫專家隊　冀用好中醫藥開闢新路

第五波疫情持續，特首林鄭月娥表示，已向中央提出委派一隊內地中醫專家，期望能借鑑內地的經驗用好中醫藥，以在抗疫治療上開闢一條新路，並會將中醫藥用於三方面，包括防止感染、治療和復康，林鄭月娥補充指，政府參考內地專家建議，目前抗疫工作放在「三減、三重、一優先」，即「減少死亡、減少重症、減少感染」、「重點人群、重點場所、重點機構」及「長者優先」。
醫管局行政總裁高拔陞指，隨著公立醫院增加新冠病床，病人在急症室等候入院的情況有所改善，由高峰期約1,000至2,000名病人，減少至今早只有少於100人等候超過12小時，而伊利沙伯醫院則由高峰期的300至400人，減少至今早的單位數字。他又指，在內地醫護加入亞博館工作後，館內可接收病人數目由早前的250人增加至逾360人，內地醫護於本周一全面投入服務，亦在治療方面提供新意見並獲局方採納，當局已因應建議添置數百部製氧機，以照顧需要低濃度氧氣病人的需要，取代原有的氧氣樽。
指定診所昨使用率為87%
至於新冠口服藥方面，高拔陞指，至今為逾1.5萬人處方兩款口服藥，兩隻藥處方數目相若，而在指定診所則較多處方輝瑞的Paxlovid。他又指，近日不少私家醫院和診所向當局提出請求，冀望可獲分發口服藥，而局方正作出適當安排，呼籲業界毋須擔心。高拔陞指，留意到近日指定診所使用量減少，23間診所每日總額為逾4,000個，服務量由3月中高峰期的每日3,900人求醫，減少至昨日的逾3,300人，使用率為87%；關愛籌方面平均為700至800人，呼籲市民可放心前往指定診所求醫。
陳肇始：派發逾128萬盒中成藥
食物及衛生局長陳肇始指，醫管局於去年1月起在亞博館和北大嶼山醫院香港感染控制中心推出住院病人中醫特別診療服務，至今已有170人參與，作出940次治療，現時亦於社區隔離設施發放抗疫中成藥，並設立免費中醫諮詢服務熱線，由2月中旬至今處理3,000宗個案，平均每日數百宗，以及在兩日前推出免費中醫遙距診症服務，讓社區患者接受診治，認為反應踴躍。她又指，在中央協助下採購3款中成藥，至今已陸續分發逾128萬盒，包括透過抗疫物資包及防疫服務包派發，並在圍封檢測行動、社區隔離設施、中醫診所，以及透過業界和社區團體派發。
復康方面，陳肇始指醫管局於前年4月推出中醫門診特別診療服務，在18間中醫診所為康復者提供服務，每個療程共有10次，費用全免，至今逾4,580人參與，提供約1.43萬次診療，而在第五波期間的需求急劇上升，每日均有數百名新增康復者參與服務。