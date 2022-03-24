疫情｜林鄭月娥：向中央請求委派中醫專家隊　冀用好中醫藥開闢新路

第五波疫情持續，特首林鄭月娥表示，已向中央提出委派一隊內地中醫專家，期望能借鑑內地的經驗用好中醫藥，以在抗疫治療上開闢一條新路，並會將中醫藥用於三方面，包括防止感染、治療和復康，林鄭月娥補充指，政府參考內地專家建議，目前抗疫工作放在「三減、三重、一優先」，即「減少死亡、減少重症、減少感染」、「重點人群、重點場所、重點機構」及「長者優先」。

醫管局行政總裁高拔陞指，隨著公立醫院增加新冠病床，病人在急症室等候入院的情況有所改善，由高峰期約1,000至2,000名病人，減少至今早只有少於100人等候超過12小時，而伊利沙伯醫院則由高峰期的300至400人，減少至今早的單位數字。他又指，在內地醫護加入亞博館工作後，館內可接收病人數目由早前的250人增加至逾360人，內地醫護於本周一全面投入服務，亦在治療方面提供新意見並獲局方採納，當局已因應建議添置數百部製氧機，以照顧需要低濃度氧氣病人的需要，取代原有的氧氣樽。

指定診所昨使用率為87%

至於新冠口服藥方面，高拔陞指，至今為逾1.5萬人處方兩款口服藥，兩隻藥處方數目相若，而在指定診所則較多處方輝瑞的Paxlovid。他又指，近日不少私家醫院和診所向當局提出請求，冀望可獲分發口服藥，而局方正作出適當安排，呼籲業界毋須擔心。高拔陞指，留意到近日指定診所使用量減少，23間診所每日總額為逾4,000個，服務量由3月中高峰期的每日3,900人求醫，減少至昨日的逾3,300人，使用率為87%；關愛籌方面平均為700至800人，呼籲市民可放心前往指定診所求醫。