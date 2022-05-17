疫情｜林鄭月娥：周四如期落實第二階段放寬措施　行會將討論政府架構重組

行政長官林鄭月娥出席行會前會見傳媒，過去一個星期本港疫情平穩，形容處於「膠著」狀態，每日確診數字停留在約200至300宗，污水檢測的100個樣本中約只有3成仍是陽性，認為本港的疫情仍然平穩，現時的風險可控，將於周四(19日)起如期落實第二階段放寬措施。
包括食肆堂食時間可進一步延長到凌晨12時，維持8人一枱；宴會上限人數由20人增至120人；酒吧可以重開並營業至凌晨2時，4人一枱，可容納最多75%顧客；部分未開放的處所亦可開放，例如麻雀館、郵輪等；戲院、表演場地、博物館和宗教場所等可增加入場人數；室內體育處所及部分健身中心豁免戴口罩。
林鄭月娥又指，病毒的即時繁殖率正在上升，相信數日內會升至超過1，但她指在本地個案無減少，社區人流增多之下，繁殖率上升是預料之內，認為市民不用太擔心。
行會將討論政府架構重組
林鄭月娥表示，行政會議早上會討論行政長官當選人李家超提出有關下屆政府架構重組的建議，她相信行會會非常樂意配合，協助李家超組織下屆的班子，以確保下任行政長官有合適架構施政，如果建議獲通過，將會向立法會提交文件和發出新聞公報。 她表示，暫時不宜披露細節，但指李家超已多次表示傾向接受本屆提出的方案，因此行會會以此作為藍本。