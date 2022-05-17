疫情｜林鄭月娥：周四如期落實第二階段放寬措施　行會將討論政府架構重組

行政長官林鄭月娥出席行會前會見傳媒，過去一個星期本港疫情平穩，形容處於「膠著」狀態，每日確診數字停留在約200至300宗，污水檢測的100個樣本中約只有3成仍是陽性，認為本港的疫情仍然平穩，現時的風險可控，將於周四(19日)起如期落實第二階段放寬措施。

包括食肆堂食時間可進一步延長到凌晨12時，維持8人一枱；宴會上限人數由20人增至120人；酒吧可以重開並營業至凌晨2時，4人一枱，可容納最多75%顧客；部分未開放的處所亦可開放，例如麻雀館、郵輪等；戲院、表演場地、博物館和宗教場所等可增加入場人數；室內體育處所及部分健身中心豁免戴口罩。

林鄭月娥又指，病毒的即時繁殖率正在上升，相信數日內會升至超過1，但她指在本地個案無減少，社區人流增多之下，繁殖率上升是預料之內，認為市民不用太擔心。