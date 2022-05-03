疫情｜林鄭月娥：周四食肆每枱最多坐8人　劇烈運動可除口罩沙灘泳池重開

行政長官林鄭月娥今日出席行會議前見記者，她公布第二階段社交距離措施將於本月19日起放寬，包括食肆堂食延長至午夜等，而多項措施並會提早在本月5日起生效，包括重開泳池、沙灘、水上樂園；在戶外做劇裂運動時可以不戴口罩；母親節將至，食肆亦會提早容許每枱最多坐8人。

林鄭月娥指，在中央支持、政府努力和社會配合下，可以按原定時間表及路線圖，開始復常工作，包括復課和放寬社交距離措施等。她指，本港首階段放寬抗疫措施後，復活節和勞動節假期人流增加了，疫情未有反彈，每天陽性檢測持續減少至低於300宗，污水監測病毒量下降等。

林鄭月娥又說，由於母親節臨近，食肆堂食將率先在本月5日起至可8人一枱，而沙灘、泳池、水上樂園亦會重開，戶外做劇烈運動或在郊野公園不用佩戴口罩。