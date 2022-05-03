疫情｜林鄭月娥：周四食肆每枱最多坐8人　劇烈運動可除口罩沙灘泳池重開

行政長官林鄭月娥今日出席行會議前見記者，她公布第二階段社交距離措施將於本月19日起放寬，包括食肆堂食延長至午夜等，而多項措施並會提早在本月5日起生效，包括重開泳池、沙灘、水上樂園；在戶外做劇裂運動時可以不戴口罩；母親節將至，食肆亦會提早容許每枱最多坐8人。
林鄭月娥指，在中央支持、政府努力和社會配合下，可以按原定時間表及路線圖，開始復常工作，包括復課和放寬社交距離措施等。她指，本港首階段放寬抗疫措施後，復活節和勞動節假期人流增加了，疫情未有反彈，每天陽性檢測持續減少至低於300宗，污水監測病毒量下降等。
林鄭月娥又說，由於母親節臨近，食肆堂食將率先在本月5日起至可8人一枱，而沙灘、泳池、水上樂園亦會重開，戶外做劇烈運動或在郊野公園不用佩戴口罩。
第二階段放寬社交距離措施
- 酒吧、夜總會、派對房間、卡啦OK及麻雀館等可重開
- 酒吧可營業至凌晨2時，最多4人一枱
- 晚市堂食延長至午夜12時、最多8人一枱＊
- 戲院入座率由50%放寬至85%，並可飲食
- 沙灘、泳池、水上樂園可重開＊
- 戶外劇烈運動、郊野公園郊遊時不用戴口罩＊
＊為提早在5月5日實施，其餘為5月19日實施
另外，亞博治療中心明日起會轉為備用狀態，最後一批的內地援港醫療隊則於本周離開香港。她感謝內地援港醫護人員，形容雙方合作無間，為往後合作打下好基礎，本周會為他們舉辦感謝及歡送儀式。