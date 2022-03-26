疫情｜林鄭月娥：沒可能在下月21日前放寬社交距離措施

行政長官林鄭月娥今日連同勞工及福利局局長羅致光，出席每日抗疫記者會。 林鄭月娥表示，希望今日會跌破1萬宗，疫情無反彈，並繼續呈下降軌跡，但在下月21日前提早放寬社交距離措施是沒有可能。她又指，政府目前無計劃進一步大幅放寬或取消航班熔斷機制，指政府會確保航空公司可以合理營運，但並非有傳媒所指的「大讓步」。

林鄭：沒可能在下月 21 日前放寬社交距離措施

林鄭月娥指，昨日新增逾萬宗確診個案，希望今日會跌破1萬宗，疫情無反彈，並繼續呈下降軌跡。但她指，在下月21日前提早放寬社交距離措施是沒有可能。

林鄭月娥說， 染疫死亡的個案中，截至昨日有3,685宗涉及院舍院友，因此要應對未來，例如有新一波疫情，要研究如何保護有關重點人群及安老院舍處所。她指出，其中最重要的是打針，現時院舍第一針接種率為56%，由於有四成人曾確診，當局安排的外展醫療隊未來一個月會到1,000多間院舍，為已康復長者接種，她指，新冠疫苗接種率需要大幅提升，形容是「愈高愈好」。社區長者的接種率仍有提升空間，她明天會聯同負責疫苗接種計劃的公務員事務局局長聶德權交代相關問題。