疫情｜林鄭：將交還被徵用公屋及過渡屋　明交代本月21日分階段放寬社交距離措施

特首林鄭月娥今日在疫情記者會上，預告明日會交代本月21日起分階段放寬社交距離措施詳情，但表示放寬會有風險，社會上人流將會增加，無可避免放寬後陽性個案會上升，呼籲市民仍要遵守防疫措施，盡快接種疫苗。被問到放寬社交距離措施有否提早放寬的空間，林鄭月娥表示否定，指戴口罩和限聚令需要維持一段時間，這方面要視乎疫情發展，包括本港會否出現新一波疫情及全球病毒會否有新變種。

月底 交還被徵用皇后山邨及葵涌荔景邨 下周交還過渡性房屋

林鄭月娥又宣布，隨著本港確診數字回落，會把徵用作社區隔離設施的3幢新建公屋大廈，包括皇后山邨第1座、第7座和葵涌荔景邨恒景樓，以及2個過渡性房屋項目的單位，即錦田江夏圍和元朗東頭同心村，歸還獲編配的人士。運輸及房屋局局長陳帆則補充，皇后山邨第1座、第7座和葵涌荔景邨恒景樓共約3,000個單位會於本月底交還，準租戶可於下月底至6月中分批入伙；至於錦田江夏圍第一期和元朗東頭「同心村」約2,500個單位，亦會下星期交還營運機構。當局交還單位前會移走傢俬和設備，送往其他隔離設施和用途，另會進行深層消毒，過渡性房屋內的設施則會贈送予營運機構。

至於假如本港日後再爆發新一輪疫情，林鄭月娥表示，會以中央援建的方艙醫院及竹篙灣作為主要隔離設施。

林鄭指全民快測符目標 3142 宗陽性65%無病徵

另外，一連3日的全民快速測試行動，林鄭月娥指符合政府目標，一共呈報3,142宗陽性個案，當中65%無病徵，她又指這些呈陽性個案患者若沒有被識別出來，社區就會出現很多傳播鏈。