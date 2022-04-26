疫情｜林鄭：續分階段放寬社交距離措施　全民強檢「未係時候」

第五波疫情確診數字持續回落，特首林鄭月娥今早恢復行會前見記者環節。她說本港近10日新冠疫情更趨穩定，政府會繼續分階段放寬社交距離措施，又指本港未是時候推行全民強檢，政府下月再將9間社區隔離設施轉為檢疫酒店，合共提供約3,000間房間。

林鄭月娥指，自從本月15日舉行最後一場抗疫記者會後已有10天，目前疫情更趨穩定，無論核酸檢測和快測數字，沒有再突破3位數。而昨日確診431宗，比本月15日的946宗下跌多於一半，包括污水監測，以及強檢發現確診個案等；而4月17日港大即時有效繁殖率為0.4736，至今仍沒有反彈，而且時點確診比率在一萬人之中有8人確診，另外仍留醫新冠病人有約2,000名病人，而留醫ICU的人數有16人，已比4月15日已大幅下跌。

被問到是否可以進一步或者提早放寬社交距離措施時，林鄭月娥稱，過去兩年抗疫期間，政府持續監察情況，要在公共衛生、經濟及市民生活中取得平衡，不時調整政策，政府會繼續分階段放寬社交距離措施。她又說，目前沒有計劃再放寬出入境限制或禁制。

指全民強檢須考慮社會經濟影響

至於本港放寬非港人入境，是否代表清零無望，同時會否持續堅持全民強檢等，林鄭月娥指，抗疫期間要不斷檢視香港的疫情，不斷評估每一個階段的措施，當然在考慮措施時，須考慮對社會、經濟發展影響，以及逾700萬人可以承受，否認要付出更大的代價，強調現階段未是時候可以就部分措施作出決定，政府會監測情況，會適時作出公布。

下月 9 間社區隔離設施轉為檢疫酒店

在社區隔離設施方面，林鄭月娥指，在中央援建後的能力已經很足夠，政府早前已宣布會交還兩個公共屋邨3棟大廈、兩個原因未入伙的過度性房屋等；另有部分設施已改變用途，包括供文憑試考生在竹篙灣考試，由於5月1日起可讓非港人抵港，政府近日看到有很多人預訂隔離酒店，有六至七成的酒店房間已被預訂，故會重新檢視原本用於隔離設施的酒店改為檢疫酒店，下月再將9間社區隔離設施轉為檢疫酒店，合共提供約3,000間房間。

約 40 萬老幼仍未打針

另外，林鄭月娥表示，雖然本港疫情漸趨穩定，惟市民在疫苗接種率方面仍要繼續加把勁，特別是「一老一幼」的群組，共有約40萬人仍未打針，呼籲長者、小朋友的家長都盡快安排他們打針。