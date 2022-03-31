疫情｜染疫康復心理陰影未除　自閉症患者怕搭車返工 (有片)

本港第五波疫情轉趨緩和，政府亦計劃放寬社交距離措施，市民生活有望返回正軌，但當局因應疫情發展而不停轉變防疫措施，對於一眾不易改變固定生活規律的自閉症患者，所造成的影響更大。本報接觸到一名自閉症患者，他在第五波疫情高峰期間，先後8次接受強制檢測，其後更不幸確診，終日憂慮會被捉往隔離檢疫；即使身體已經康復，但心理陰影未除，至今仍不敢獨自乘搭交通工具上班。 採訪：劉凱欣 在第五波疫情爆發初期，多區出現接受強制檢測的人龍，市民動輒輪候數個小時，自閉症患者政浩亦不例外，更試過在一個月內經歷8次強制檢測。憶及此段經歷，政浩猶有餘悸：「記得二月嗰時，屋企同(工作的)麵包舖都不停出現確診，令我要做深喉唾液檢測。但嗰陣好多檢測站都好多人，啲籌好多時候一早派晒，我每次都要等幾個鐘，又凍又落雨......好驚，個氣氛好淒涼，我真係諗都唔敢再諗起。」

憂中招不敢搭港鐵怕返工 政浩工作的麵包社企位於港島堅尼地城，他平日要從荔景的住所乘搭近一小時港鐵「長征」上班。疫情愈趨嚴峻，政浩的情緒亦愈趨焦慮，後來更開始害怕乘搭港鐵。他說：「每次搭車，我都唔知自己會唔會中，壓力好大，好擔心，愈嚟愈唔想返工。」詎料，政浩惶惶不可終日的憂慮，在三月初不幸成真。 慣常的檢測程序、同一牌子的檢測棒，政浩本已習慣自我檢測採樣。不過，在三月初的一個早晨，政浩的快速測試結果，卻與平常有點不同——出現了兩條紅線。「弊，確診咗！點算呀？」這是政浩跟同住媽媽兩人不約而同的反應。瞬間崩潰的政浩說：「我唔想畀人捉去隔離，我好驚離開屋企、離開媽媽，自己一個去隔離營，好擔心面對陌生環境。」政浩當時祈求能獲安排居家隔離。 害怕歸害怕，政浩還是按照當局指引，向衛生署申報陽性結果。政浩確診後的第一餐午飯，政浩媽媽指，家中彌漫著一股讓人窒息的低氣壓。兩人只能遙遙相對，保持安全距離，默默用膳。政浩媽媽說：「好明顯見到阿仔係唔開心，對眼紅晒，真係好想喊。食兩啖，大家就會伸個頭出嚟『裝吓』大家。我自己都喺度諗，明明一家人，點解要分開食飯？」但為母則強，政浩媽媽消沉了一陣子，很快便再重新鼓起精神，避免與政浩一同捲入焦慮的漩渦。

母先自顧再安撫兒子情緒 政浩媽媽謂，身為一個照顧者，首先要冷靜思考，「咁我第一件事，都睇咗自己有無事先啦。無事之後，日常始終都要同一間屋生活，咪諗下啲細節點樣令到佢康復，而我唔會被傳染，咁先有能力照顧佢。」其次，她指要穩定自己情緒，保持正面思考，再行安撫兒子情緒。「我會同佢講，你做咩唔開心啫，我仲驚過你啦。我都無怪你、無怕你傳染我，你唔開心做咩喎。」 身為一個精明的家庭主婦，政浩媽媽笑言自疫情初期，早已長期在家中備有長糧，以備不時之需。政浩媽媽又堅持，即使政浩因疫情不能上班，但在家中亦不能無所事事。「有時見佢攤係度，咁我會安排啲嘢畀佢做。佢整包好叻，拎過好多國際大獎，怕佢生疏，就會捉佢去整包畀我食。」就這樣，兩母子便靜靜地渡過了驚濤駭浪的一周。 受到疫情影響，政浩的身體即使已經康復，但心裡仍有陰影。政浩的媽媽透露，兒子至今仍十分害怕獨自乘搭交通工具。為了幫助兒子克服這個心理難關，她趁疫情稍為緩和，偶爾會與兒子特意乘車到數站之遙的青衣，到海傍散散步。「做人要實際啲，咁工始終都要返架嘛，唔駛做呀？點可以唔搭車呀？咪諗辦法克服佢囉。」說罷，兩母子再對視哈哈大笑。