疫情｜梁栢賢指新冠死亡數字計算方法有礙精準評估 建議當局重新檢討

醫院管理局前行政總裁梁栢賢在社交媒體發文指，衛生署現時用28日內曾確診新冠病毒（包括康復者）而死亡人士，計算在新冠死亡數字內，這個計算方法並沒有科學理據支持，亦沒有其他地區或國家使用。他指，現時新冠流行病毒株Omicron 發病潛伏期較先前幾波的病毒株短，已接種疫苗人士的康復時間亦較快，並指大多數確診病人在第7天至10天已康復，如果18日後因其他病患死亡，而被納入新冠病毒死亡個案數字並不合理，並有礙疫情精準評估，認為應重新檢討。



梁栢賢又指，現時Omicron亞型變異株BA.4及BA.5確診人數比率增加，相信每日呈布確診數字4,000至5,000宗會持續一段時期，很多個案都是重複感染，比先前估計持續 一兩個星期為長，相信在夏季不會大幅飆升。他續指，近日政府已經推出6個月至3歲新冠疫苗注射計劃，再次呼籲長者及兒童應該盡快接種疫苗，防止感染後的嚴重併發症。